A hagyományőrző rendezvény ebben az évben is lehetőséget adott a helyi és az elszármazott művészek, kreatív alkotók, gyűjtők, értékőrző közösségek bemutatkozására. A múlt és jelen találkozásának jegyében több mint tíz kiállítás gazdagította a 28. Jász Világtalálkozó eseménysorát.

Generációkat hozott össze a 28. Jász Világtalálkozó. A Híres mesterségek kiállítása az "Öreg Iskolában" a kicsik és nagyok számára is rengeteg érdekességet rejtett.

Fotó: Pesti József

Régi mesterségek helyi emlékeit is bemutatták a Jász Világtalálkozón

Az „Öreg Iskola” épületében kapott helyet például a tehetséges testvérpár Banya Attila és Banya Béla különleges rajzkiállítása, de Kisbódi Lili grafikus is itt mutatkozott be első alkalommal képeivel a nagyközönség előtt. Sokakat vonzott a jászjákóhalmi születésű Szabó Szabolcs (1927-2003) filmrendező, grafikus és Laki Ida (1921-2015) festőművész munkáit bemutató tárlat. Különleges időutazásra hívta az érdeklődőket a Híres mesterségek című állandó kiállítás, mely a messzi földön híres jákóhalmi iparosság történetébe ad bepillantást. A régmúlt időkben virágzó asztalos és cipész mesterség, műhelyek titkai tárulnak fel az „Öreg Iskola” falai között, ahol közel százharminc műhelyből mintegy 1480 tárgy és használati eszköz látható. Köztük például egy féltve őrzött dokumentum, a Frankl Jenő felesége nevén lévő cipőgyár létesítését igazoló bizonylat is 1944-ből.

Értékes trófeákat is megcsodálhattak a látogatók

A Horváth Péter Helytörténeti Szakkör gyűjteményének bemutatója ugyancsak Jászjákóhalma múltját idézte. A Gubicz András Gazdakör régi mezőgazdasági eszközöket állított ki a Gazdakör épületben, ahol korábbi elnökükről, a 2020-ban elhunyt Fodor István Ferencről is megemlékeztek. Mindezek mellett a könyvtárban a Jászjákóhalmán fellelhető csipkeanyagokból rendeztek gyönyörű kiállítást, valamint Litkei Nagy Anita is itt mutatta be varázslatos alkotásait. A Mentha Patikában Horváth Levente mackó gyűjteménynek legkedvesebb darabjait vehették szemügyre az érdeklődők. Több más helyi intézmény mellett az Idősek Klubja is csatlakozott a rendezvényhez, a szépkorúak legszebb kézimunkáiból rendeztek kiállítást. A Jászsági IV. Béla Általános Iskola tárlatán helyet kaptak egyebek mellett a tanulói fotópályázatra készült képek, melyek a Tarna bal partján fekvő község nevezetességeiről, rejtett szépségeiről mesélnek. Bugyi László „Gurgia” fotóművész Jászjákóhalma tájképei című fotókiállítása a polgármesteri hivatalban nyílt meg. A Béke Vadásztársaság szabadtéri tárlatán értékes trófeákat fedezhettünk fel.