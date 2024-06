Hátsó füves címmel nyílik fotókiállítás június 12-én 16 órakor. E programra érdemes betérnie a labdarúgás iránt érdeklődőknek, hiszen – nem véletlenül – a tárlat a „Barangolás a magyar futball rejtett tájain” alcímet kapta.

Dr. Horváth László múzeumigazgató (balról) harangozta be a Hátsó füves c. kiállítást, Képiró Ágnes és Németh Marcell szobrászművész pedig a Konnexió kiállítást hírelte

Fotó: Mészáros János

A Múzeumok Éjszakája országos rendezvény mottójául ugyanis idén a gólpassz kifejezést választották, ehhez kapcsolódik ez a tárlat, mely valóban foci fényképeket vonultat fel. Érdekesség, hogy a fotókon nem a sztár futballisták jelenne meg, hanem a vidéki amatőr foci pillanatképei, melyek egyúttal sokat elárulnak azokról a kis településekről is, ahol készültek.

Június 14-én pedig Konnexió címmel Németh Marcell szobrászművész munkáit felvonultató kiállítás nyílik meg, melyet személyesen a budapesti születésű, de országosan ismert alkotó adott hírül. A művész ugyanis most rendezi be a kiállítást, mely összegzése is eddigi munkásságának: nagy méretű acélszobrai, legújabb – a nézőben idilli balatoni hangulatot idéző – fa- és acél stégsorozatának elemei, valamint kísérleti kerámialenyomatai egyaránt láthatók lesznek.