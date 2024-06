– Na, erős vagy te! – állapította meg férjéről egy házaspár hölgy tagja a szolnoki várban szombat este, miközben hitvese fél kézzel felemelte a várban kiállított ágyúgolyók legnehezebbikét, egy 16 kilogrammosat. Utóbbi erőpróba is része a Várkapu – Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpont interaktív tárlatának, így aki kedvet kapott a „középkori kettlebellhez”, az a fél kilóstól a 16 kilósig az összes korabeli lövedék tömegét tesztelhette. A házaspár – sokadmagával együtt – pedig úgy került szombat este a Várkapuba, hogy országszerte aznap tartották a Múzeumok Éjszakája programsorozatot.

Ágyúgolyók a szolnoki várban. Nehéz téma?

Fotó: Kiss János

Először volt a Múzeumok Éjszakája résztvevője a vár

A programhoz ezúttal is jászkunsági kiállítóhelyek sokasága csatlakozott, a hagyományos szolnoki helyszínek megteltek érdeklődőkkel. Mivel azonban a szolnoki várat a közelmúltban adták át, annak idén először tárultak ki a kapui éjszaka is. És érdemes is volt bemenni rajta, hiszen nem csak a kiállítás várta az érdeklődőket, hanem vár- és várostörténeti tárlatvezetés is, a vár feltárásában részt vevő régésztechnikus, Kasza Csaba tolmácsolásában.

Tőle tudták meg a látogatók, hogy az egykori vár gyakorlatilag egy hat hektáros szigeten volt a Tisza és a Zagyva ölelésében. Kasza Csaba elmondta, a Zagyvának anno több ága torkollt a Tiszába, de régen is a jelenlegi ág volt az eredeti. A mára megszűnt másik folyószakasz medrében pedig a MÁV Kórház áll. Hozzátette, 2010-ben megtalálták az egykori várfalat a Bástya utcában, de például az északnyugati bástyát hiába keresnék, az ugyanis a Zagyva fenekén nyugszik.

Magának a várnak – és vele együtt a városnak – a históriáját egyébként kiválóan bemutatta a kiállításon megnézhető animációs film. Ebben megelevenítették az Árpád-kori várost a bazilikájával, majd a spanyol tervek szerint megerősített késő középkori, 1552-ben elesett végvárat, a török kori várost a fürdőjével, a bég palotájával és dzsámijával együtt.

Vizuális időutazáson vehettek részt a Múzeumok Éjszakája résztvevői a Várkapu – Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpontban, 2024. június 22-én

Fotó: Kiss János

A vizuális időutazás alatt és után be lehetett barangolni a Látogatóközpont termeit. Eközben találkozhattak a szolnokiak Hans Siebmacher 16. századi, meghökkentő metszetével, amely szerint Szandaszőlősön hegyek álltak. Kasza Csaba szerint Siebmacher ábrázolását fenntartásokkal kell kezelni, vélhetően az erődítésekről akkor elterjedt általános elképzelések mentén tupírozta ki a valóságot a német rézmetsző. Helybeliként pedig – tegyük hozzá – azért sem érdemes ítélkezni Siebmacher mester képzelőereje felett, mert ő legalább fontosnak tartotta megörökíteni az ötszáz évvel ezelőtti Szolnokot.