A Bergendy családnak az ötvenes évekre már régi múltja volt Szolnokon. A Kőrösi úti temető egyik frekventált helyen lévő családi sírkertje is erről árulkodik. A Bergendy zenekar névadóinak déd- és nagyszülei temetkezési helyének mai állapota legalábbis azt hirdeti, egykoron a módosabb polgárok közé tartozhattak. A Bergendy szülők és a két fiú, István (1939) és Péter (1941) azonban az ötvenes évek végén Szolnokról a fővárosba „menekültek” az ideológiai zaklatások elől, ahol egy bérelt pincelakás lett az otthonuk. És bár a Bergendy gyerekek Szolnokon már ismert zenészei voltak iskolájuknak, a Verseghy Ferenc Gimnáziumnak, majd néhány helyi neves vendéglátóhelynek is utolsó formációjukban Rocky néven, de pályafutásuk kiteljesedése mégiscsak Budapestre koncentrálódik. A kis zenetörténeti kitekintés után azonban most kanyarodjunk vissza a szolnoki Poptörténeti Pont felavatásához!

Pénteken Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló Program elindítója, a Beatkorszak Projekt vezetője kezdeményezésére, Pap Béla szolnoki rockmindenes megemlékezése és Farkas Róbert trombitatanár kísérete mellett, Katalin asszony, a Párizs Parfüméria üzlet vezetője engedélyével, illetve Bergendy István özvegye, Judit és lányuk, Barbara, valamint Bergendy Péter fia, unokája és dédunokája közreműködésével „Poptörténeti pontot” avattak a Bergendy testvérek szolnoki szülőházának falán. A Bergendy család háza az Ady Endre út (hajdanán Horánszky út) és a Kolozsvári út sarkán áll ma is, mely jelenleg a Párizs Parfüméria üzletnek ad helyet.

A volt Komarov-terem az első Poptörténeti Pont Szolnokon

A Beatkorszak Projekt 2015-ben, a nem sokkal korábban felújított Várkert Bazárban, az egykori Budai Ifjúsági Park területén helyezte el az első Poptörténeti Pontot, ott, ahol öt évtizeddel korábban éppen a Bergendy-együttes volt a rezidens zenekar. Az első ilyen emléktáblát az elmúlt szűk évtizedben közel negyven követte szerte az országban. Így Poptörténeti Pont lett az Illés egykori törzshelye, a Bosch klub, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat néhai egyetlen stúdiója a fővárosi Rottenbiller utcában, vagy éppen a Csiliként emlegetett pesterzsébeti művelődési ház, ahol a rendszerváltás előtt egymásnak adták a színpadot a népszerű hazai zenekarok. A fővároson kívül:

Sopronban kettő;

Pécsen és Szegeden egy-egy;

Debrecenben és Miskolcon három-három ilyen emlékpont található, de avattak már Poptörténeti Pontot a Művészetek Völgyében, illetve Marosvásárhelyen is.

Szolnokon, az egykori Komarov-terem bejáratához került az első emléktábla 2017-ben, ahol a helyi Integral és a Pop zenekarok próbáltak hajdanán, és olyan legendás formációk léptek fel, mint a Syrius, a Mini, a Kis Rákfogó, a Bajtala-trió, vagy éppen Pege Aladár és Kovács Gyula.