„A Neumann-univerzum egyelőre nem nyelte el sötét anyagként a Gutenberg-galaxist” – hangzott el ez is a 95. Ünnepi Könyvhét szolnoki programjait kiajánló keddi sajtótájékoztatón. A Verseghy Ferenc Könyvtárban tartott eseményen Czakóné Gacov Katalin, a házigazda intézmény igazgatója és dr. Horváth László, a Damjanich János Múzeum igazgatója sorolták fel, milyen újdonságokkal, ritkaságokkal és szórakoztató programokkal találkozhat a nagyérdemű a június 12-től egészen 17-ig kitolódó könyvünnepen Szolnokon.

Czakóné Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója és dr. Horváth László, a Damjanich János Múzeum igazgatója sajtótájékoztatón számoltak be a könyvünnepi eseményekről

Fotó: Nagy Balázs

– Nyolcszáz darabos a könyvheti kínálat, köztük száznyolcvanegy gyermek- és ifjúsági könyv, több mint száz verseskötet, kétszázhetvenhárom szórakoztató és szépirodalom, valamint kettőszáz-hetvenkilenc ismeretterjesztő kiadvány szerepel – összegezte a szolnoki könyvünnep listáját Czakóné Gacov Katalin. A Verseghy könyvtár igazgatója szerint is összességében nagyon színvonalasnak és sokszínűnek véli a kínálatot, amelyből az intézménye már mintegy nyolcvan kötetet gyűjtött be.

– Az előző években általában százhatvan-kettőszáz címet szereztünk be, és az idén is szeretnénk ezt a szintet megtartani. A katalógusunkban mindig külön tárgyszóval látjuk el az aktuális könyvheti kiadványokat, így azokra évek múlva is rákereshetnek az érdeklődők. Ezúttal is több helyi író is lehetőséget kap legújabb könyve bemutatására. Könyvhétre jelent meg például Jenei Gyula Isteni műhiba című kötete, de író-olvasó találkozókon Szilasi Katalin és Szikszai Ilka is a szolnoki könyvtárak vendége lesz majd – magyarázta az igazgató asszony.

A 95. Ünnepi Könyvhét hivatalos szolnoki megnyitója 13-án, csütörtökön, 16 órakor lesz a Kossuth téren, ám az ezt megelőző és a követő napokon is számos színpadi program, író-olvasó találkozó, dedikálás, koncertek és fotókiállítások színesítik az idei könyv ünnepét.

A 21. század digitális forradalma, a Neumann-univerzum egyelőre taszítja a Gutenberg-galaxist, azaz a „papírszagú” könyvolvasás még nem ment ki a divatból, hangzott el a sajtótájékoztatón. Sőt, sokan „csakazértis” elhatározásból, mások megszokásból, vannak, akik retrodivatból forgatják a régi és az új köteteket.