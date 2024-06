Tizenhetedik alkalommal nyitotta meg kapuit a szolnoki Tiszavirág Fesztivál. Ahogy az elmúlt években, úgy most is pezsgést és igazi nyári hangulatot csempészett a vármegyeszékhelyre. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat ebben a néhány napban, hiszen a Tisza partján honos fesztivál nem csak a felnőtteknek, hanem a legkisebbeknek is tartogatott számos szórakozási lehetőséget.

A Tiszavirág Fesztivál alapozza meg a szolnoki nyarat

Fotó: Nagy Balázs

Egyszer a Tiszavirág Fesztivál is véget ér

De ahogy mindig, úgy ebben az évben is eljött ennek a hiánypótló rendezvénynek az utolsó napja. Ma még mindenki kiszórakozhatja magát, hogy aztán feltöltődve, tele energiával ugorjon neki a nyári hónapoknak.

Szombat reggel az eső, délután pedig a hőség várta a fesztivál látogatóit, de természetesen a sörös-, boros bódék is készültek az utolsó felvonásra. Többen már kora délután kilátogattak, hogy kimaxolják a hétvégét, de várhatóan a záró este teszi fel a koronát Szolnok kedvenc fesztiváljára.