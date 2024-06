Szerda este tartották Rákóczifalván az OlvasóKlub sorok összejövetelét. A programot Császiné Csáti Réka, a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója vezette.

A történelmi regények több férfi olvasót vonzottak

Forrás: Beküldött fotó

Minden alkalommal előre megadott tematika alapján veszik górcső alá a könyveket. Ezúttal a történelmi regények volt a téma.

Általában az ilyen jellegű programokat többségében nők látogatják, ám ezúttal többségbe kerültek a férfi olvasók, úgy látszik, ezek az olvasmányok őket jobban érdeklik Falván. Ám akadt olyan, a klubba rendszeresen járó olvasó is, aki elárulta, csak az előre megadott téma kedvéért vett a kezébe történelmi regényt, mivel ő fantasztikus történeteket szereti.

Az összejövetelen a résztvevők ezúttal is bemutatták azt a magukkal hozott könyvet, melyet a többiek figyelmébe ajánlottak, de e regények megbeszélésén túl is érdekes eszmecsere alakult ki, ahol többek között még korunk olvasási szokásait is kielemezték. Így a program, ahol mindenki jól érezte magát, a megszokottnál lényegesen hosszabbra nyúlt, számolt be róla Császiné Csáti Réka.