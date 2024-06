Jászjákóhalma a Jászság mértani közepe, a térség szíve. A Tarna bal partján fekvő település 22 év után immár második alkalommal adott otthont a jászok legnagyobb ünnepének. A XXVIII. Jász Világtalálkozó második napján, szombaton a Palotásy János Zeneiskola Fúvószenekarának muzsikájára ébredt a község apraja-nagyja. Délelőtt a jász és a Jászságból kirajzott települések küldöttségeinek díszes felvonulását népes vendégsereg fogadta a Szent József téren, ahol a díszünnepség nyitányaként elsőként a Himnusz, majd a Székely Himnusz és a Jász Himnusz csendült fel Kovácsné Lajos Krisztina népdalénekes előadásában.

Látványos volt a jász és Jászságból kirajzott települések küldöttségeinek díszes felvonulása a XXVIII. Jász Világtalálkozón

Fotó: Pesti József

A Jász Világtalálkozó egyik fénypontja idén is a díszünnepség volt

Az ünnepi köszöntők sorát Terjéki Tünde, a vendéglátó település polgármestere kezdte, aki kiemelte, hogy a Jász Világtalálkozó állandó célja a jászok történelmi hagyományainak ápolása, a jász kultúra megőrzése, a Jászság településeinek bemutatása, valamint a jász tudat erősítése.

– Minden találkozó alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy jász hagyományaink ne merüljenek a feledés homályába, sőt arra is, hogy a régi hagyományainkat újraélesszük. A világtalálkozók hatására erősödik az összetartozás érzése. A vendégek otthonuknak érzik nemcsak a saját településüket, hanem a világtalálkozót szervező falut, várost is. A pozitív hírnév növekedése pedig jó hatással van a térség gazdasági, társadalmi fejlődésére is – hangsúlyozta a polgármester. Mint mondta, a község soha nem látott fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, több milliárd forint értékű pályázati forrást nyert az önkormányzat. A világtalálkozó megrendezésére húszmillió forint kiemelt kormányzati támogatást kapott a kistelepülés.

Dr. Vitályos Eszter: az összetartozás érzése a jó Isten egyik legnagyobb ajándéka

Dr. Vitályos Eszter kormányszóvivő, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a XXVIII. Jász Világtalálkozó fővédnökeként köszöntötte a jászokat.

– Jövőre lesz 280 éves a jászkun redemptio, amikor a jászok és a kunok hatalmas összefogás és nagyon komoly közös tehervállalás mellett megváltották jogaikat. A jászkun redemptio megvalósulása a 18. századi Magyarország legnagyobb népi összefogásának eredménye volt, melyben kifejeződött a jász nép olthatatlan szabadságszeretete, az összetartozás iránti végtelen igénye – fogalmazott a kormányszóvivő.