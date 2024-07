Június utolsó hetében nyitotta meg kapuját az idén huszonöt éves Dósai Nemzetközi Alkotótábor, mely Magyarország akkori mexikói nagykövetének felesége, a jászdózsai Némethné Harsányi Katalin és barátja, Kopacz Mária festőművész alapításával jött létre. A napokban meglátogattuk a művésztelep résztvevőit a műteremmé varázsolt Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol a magyar művészek mellett ezúttal szlovák, német és mexikói alkotók is tevékenykedtek.

A mexikói Libuska Smutny és fia, Alejandro Smutny örömmel érkezett a jászdózsai alkotótáborba. A hangulatos falu természeti és épített értékeiből merítenek ihletet

Fotó: Pesti József

A fiatal mexikói művész első alkalommal veszt részt az alkotótáborban

– Már alig vártam, hogy újra itt legyek – kezdte a mexikói Libuska Smutny, akit már 2019-ben megismerhettek olvasóink. – Most nem egyedül érkeztem, a fiamat, Alejandrót is hoztam magammal, akit szintén elvarázsolt a kis jászsági falu. Kedvenc színem a természet színe, a zöld. Ez talán nem véletlen, hiszen az utóbbi időben alkotásaim témáját is a Föld és az emberek inspirálják. A Tarna folyót és festői szépségű partját is ennek szellemében festettem meg – mutatta a képet.

Libuska fia, Alejandro Smutny első alkalommal vesz részt a művésztelepen, tanulni, fejlődni jött és természetesen új baráti kapcsolatokat szeretne kialakítani. A közvetlen, barátságos fiatalembert elmondása szerint nagyon megérintette a jászdózsaiak kedvessége, vendégszeretete.

– A magyar konyha ízvilága különleges számomra, a pálinkáról már nem is beszélve – jegyezte meg nevetve.

Egyik készülő festményén a Szent Mihály főangyal tiszteletére felszentelt római katolikus templom égbe szökő tornya tűnik fel.

Kötöttségek nélkül, szabadon alkotni – ezt jelenti a művésztelep

A debreceni Gonda Zoltán képzőművész számára az idei alkotótábor a szabad alkotás és a szabad gondolkodás lehetőségét biztosítja.

– Itt nincs semmiféle megkötés, teljes mértékben szabad kezet kapunk. Több száz táborban vettem részt az elmúlt években, de a legközvetlenebb, legbarátibb a jászdózsai, ahol nyugalomban, családias környezetben, barátokkal alkotunk, megosztjuk egymással tapasztalatainkat, tudásunkat – hangsúlyozta.

Ezt erősítette meg Salamon György festőművész is.