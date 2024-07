Népművészet 48 perce

Hat napon át, hatszáz fellépővel várja a látogatókat a jászberényi Csángó Fesztivál

Több mint ötven programmal, mintegy hatszáz fellépővel várja a látogatókat a XXXII. Csángó Fesztivál augusztus 6. és 11. között Jászberényben. A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes közös rendezvénye Magyarországon egyedülálló, mely a határon túli magyarság népművészetét mutatja be a kisebbségek, nemzetiségek identitástudatának erősítése érdekében. Öt év után idén visszatérnek a külföldi együttesek is, Kolumbia és Mexikó táncosai, zenészei varázsolják el a közönséget. A Csángó Fesztivál részletes programját kedden sajtótájékoztatón mutatták be a szervezők.

A Csángó Fesztivál célja: felhívni a figyelmet az anyanemzettől évszázadok óta elszigetelten élő moldvai és gyimesi csángó magyarságra, megismertetni sorsukat minél több emberrel. Hat napon át mintegy hatszáz közreműködő, moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők mutatkoznak be, de itt lesznek a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek képviselői is. Újra elvarázsolják a közönséget Mexikó és Kolumbia csoportjai – tudtuk meg a fesztivál programismertető sajtótájékoztatóján a Déryné Rendezvényházban. A szervezők képviseletében Szűcsné Urbán Mária, Kocsán László, Szűcs Gábor, Tőzsér Melinda és Nagy Valter sajtótájékoztató keretében ismertette a XXXII. Csángó Fesztivál programjait

Fotó: Pesti József Több mint 50 hagyományőrző és kulturális program várja a látogatókat az idei Csángó Fesztivál Tavaly a bizonytalan gazdasági környezet nehezítette a szervezést. Mint azt Szűcs Gábor fesztiváligazgató elmondta, idén sem teljesen nyugodtak az anyagai hátteret illetően, mert még vannak függőben lévő támogatások, de bíznak benne, hogy jól alakulnak a dolgok. - Bizonyos szolgáltatások árai olyan szinten emelkedtek, hogy a jövőben el kell gondolkodni, milyen formában tudjuk megrendezni a fesztivált – tette hozzá. A rendezvényt idén is számos népzenei koncert, nemzetek tánca, „Csángó Falu” interaktív élőtér, táncház, gálaműsor, fényfestés, táncforgatag folkmise és tűzijáték színesíti. Augusztus 6-án, kedden 20 órakor a Viganó AMI szólótáncosainak „Ez az igaz, ez a jó” című műsorával és táncházzal kezdődik a programsorozat a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában. Augusztus 7-én 17 órakor lesz a XI. Kárpát-Haza Kulturális és Gazdasági Konferencia megnyitója a Déryné Rendezvényházban, mely másnap többek között családi vállalkozások bemutatójával és vásárával folytatódik. A Csík Zenekar, a Khamoro Táncszínház és a Parno Graszt is érkezik a Jászság fővárosába A Csángó Fesztivál ünnepélyes zászlófelvonását augusztus 8-án csütörtökön 19 órakor tartják a város főterén. A Csík Zenekar „Sose lesz vége” című koncertjén augusztus 8-án vendégművészek, Beck Zoltán és Grecsó Krisztián is közreműködnek. A Jászság Népi Együttes és a Khamoro Táncszínház közös produkcióját, a Színek Világa című autentikus cigány folklór zenére, táncra épülő műsort első alkalommal mutatják be Jászberényben augusztus 9-én este. Szintén pénteken este rendezik meg a gyimesi csángó és a moldvai csángó táncmulatságot, táncházat a Jászság Népi Együttes Székházában. Hagyományosan kiemelt program lesz augusztus 10-én, a 17 órakor kezdődő Táncforgatag – táncos, zenés kavalkád a város főterén, a Táncpanoráma című gálaműsor és a Parno Graszt fergeteges éjszakai koncertje. Vasárnap este a Vigano AMI „Ez a kedvünkre való” című gálaműsora, a „Viszontlátásra Jászberény” gálaműsor és tűzijáték zárja a programsorozatot.

Meseszép népművészeti tárgyakat, kézműves portékákat kínálnak az alkotók a vásárban A Csángó Fesztivál szerves része a Népművészeti és Kézműves Vásár, ahol augusztus 8. és 11. között a hazai népi iparművészek, népi kismesterek, kézművesek által készített termékek mellett megjelennek az erdélyi falvakra és a csángó kultúrára jellemző népművészeti tárgyak, kézműves termékek. Közel 100 alkotót várnak a vásárba szebbnél szebb portékával, mesterségbemutatóval. Az Ízek Utcájában pedig különböző gasztronómiai és kulináris élményekkel gazdagodhatnak a látogatók. Az Aprók Udvara augusztus 10-én és 11-én többek között népi gyermekjátékokkal, baba skanzennel, hangszersimogatóval, népi játékos foglalkozásokkal és zenés gyermekműsorral várja a legkisebbeket a polgármesteri hivatal udvarán. KERETES

A XXXII. Csángó Fesztivál fellépői: Moldvai hagyományőrzők: Külsőrekecsini Hagyományőrzők, Pusztinai Kakasok

Gyimesi hagyományőrzők: Gábor Julianna, Gábor Annamária, Tankó Eszter, Bodor Tibor, Kesice Táncegyüttes, Gyimesfelsőloki Hagyományőrzők.

Erdélyi hagyományőrzők: Antal Banda – Csíkcsobotfalva, Gyergyóremete, Gillyén Miklós – Magyardombó, Magyarlapád, Ruzsmalint Széki Hagyományőrző Együttes – Szék, Szászcsávás, Vajdakamarás

Táncegyüttesek: Agrupación Folclórica Los Opitas (Kolumbia), Bagi Hagyományőrző Együttes, Bem Táncegyüttes, Debreceni Népi Együttes Ifjúsági Csoportja, Eleki Hagyományőrzők, „Ezerjó” Szentmiklós Néptáncegyüttes, Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes, Jászapáti Hagyományőrző Együttes, Karcagi Biljana Bolgár Táncegyüttes, México Arte y Tradición Ballet Folklórico (Mexikó), Miklós Táncegyüttes, Pántlika Táncegyüttes, Pendzsom Néptánc Egyesület, Püspökhatvani Hagyományőrző Népi Együttes, Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes, Tisza Táncegyüttes, Tököli Délszláv Nemzetiségi Együttes, Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes

Zenekarok: Csík Zenekar, Duhaj Zenekar, Horba Zenekar, Jász Banda, Juhász Zenekar, Khamoro Budapest Band, Parno Graszt, Páchake Rom Zenekar, Pipás Zenekar, Szászcsávási Zenekar, Tárkány Művek, Zagyva Banda, Zurgó Zenekar

További fellépők: Balogh Melinda, Beck Zoltán, Gulyás László, Grecsó Krisztián, Langaléta Garabonciások, Kelemen Gabriell, Kovács Zoltánné Lajos Krisztina, Khamoro Budapest Táncszínház, Molnár Miklós, Molnár László, Pénzes Tivadar

Jászberényi együttesek: Árendás, Kis Árendás, Barkóca, Kis Galagonya, Galagonya Táncegyüttesek, Jászberényi Hagyományőrző Együttes, Jászság Népi Együttes