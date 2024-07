A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Prima-díj tudomány kategóriájában jutott az idei döntőbe Ujlaki Csaba csillagász, aki tősgyökeres szolnoki, és már egészen fiatalon, az általános iskolában elkezdett érdeklődni a világűr titkai iránt.

Szívesen osztja meg a kozmosszal kapcsolatos tudását a szélesebb közönséggel is Ujlaki Csaba szolnoki csillagász, aki idén bejutott a területi Prima-díj döntőjébe, tudomány kategóriában

Fotó: Mészáros János

Ismeretterjesztő könyvet is írt már a szolnoki csillagász

– Akkoriban földrajz órán még bővebben tanultunk a csillagászatról. Szolnokon ráadásul működött egy csillagászati szakkör is a Tiszamenti Vegyiművek lakótelep művelődési házában, dr. Dankó Sándor vezetésével. Országos hírű volt, a mai napig emlegetik. Ide jártam én is. Később megépült a szolnoki toronyház, melynek tetején kapott helyet a TIT Csillagvizsgáló. Ennek munkájába kapcsolódtunk be ifjú csillagászként a 80-as évek elején. Időközben képzéseket, tanfolyamokat végeztem el, így lettem hivatalosan is előadó. A rendszerváltáskor 3 évre bezárt a TIT Csillagvizsgáló, de 1991-ben sikerült újraindítanom egy szakkörel egyetemben. Azóta folyamatosan működik, fejlődik ez a kör, több generációt kineveltünk, nagyon sok előadást tartottunk, országos rendezvénysorozatokhoz is csatlakoztunk. Napjainkra a mostani csapattal magas színvonalon működünk. Megalakult az Magyar Csillagászati Egyesület helyi csoportja itt, Szolnokon, az országos egyesületben pedig elnökségi tagunk is van – mesélte a csillagász, aki rendületlenül és magas szakmai színvonalon adja át tudását a fiatalabb generációnak, és a világűr iránt érdeklődőknek. Mindeközben számos csillagászati könyvet lektorált, nemrég saját ismeretterjesztő könyve is megjelent.

Szívesen osztja meg másokkal is a világűr titkait

– A világűr szépsége, harmóniája, titokzatossága ragadott meg a csillagászatban, de a kozmosz megismerhetősége is vonz. Érdekel, hogy honnan jöttünk, hová tartunk, hogyan kezdődött az univerzum története, és az emberiség története itt, a Föld bolygón. Leginkább az ifjúság felé fordultam, szeretném felkelteni a kíváncsiságukat, hogy később a megfelelő információkat gyűjtsék be, és így induljanak el a saját útjukon – mondta missziójáról Ujlaki Csaba, akinek területe a kozmológia, vagyis az univerzum egészének vizsgálata.