Sikeres rendezvényen van túl a 2024-es East Fest – összegzett hírportálunknak vasárnap a rendezvény főszervezője. Soós Péter elmondta, idén nagyot léptek előre, mert Mezőtúrra tudtak hozni egy A kategóriás sztárt, Steve Aokit.

Steve Aoki két óra hosszan zenélt a 2024-es East Festen. Mezőtúron is repült a torta

Fotó: Nagy Balázs

– Világszínvonalú produkciót láthattunk, egészen szép számú közönség előtt. Ez egy jó dolog, örülünk, hogy meg tudtuk szervezni – fogalmazott Soós Péter, hozzátéve, a fesztivál pontos nézőszáma egyelőre nem ismert.

– Azt látjuk, hogy az érdeklődés a hétvégére összpontosul. Rengeteget tanultunk a nemzetközi előadók kezeléséből, de mivel már sok éve csináljuk, papírforma szerint meg tudtuk csinálni – mondta el az idei tapasztalatokról a főszervező.

Kiemelte azt is, hogy megvolt az összhang a közönség és a fellépők között. A világsztár DJ, Steve Aoki is dicsérte a szervezést, és jól is érezte magát Mezőtúron, amit jelez az is, hogy eredetileg 90 perces koncertet terveztek vele, de végül két óra hosszat zenélt.