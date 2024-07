Az esten különleges élményben volt része a közönségnek. A Fortuna járatának utasaiként képzeletbeli világkörüli utazásra indultak, mely során különböző kultúrákat, a táncművészet sokszínűségét fedezhették fel.

A hagyományoknak megfelelően a Fortuna TSE fantasztikus táncgálája nyitotta az Árokszállási Nyár programsorozatot

Fotó: Pesti József

Meglepetésként sztárvendégek is felléptek a Fortuna TSE gálaestjén

A rendezvényt Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester nyitotta meg, méltatva a táncosok egész éves munkáját, majd Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket. A Fortuna TSE huszonnégy éve működik a városban. Célja mindig is az örömszerzés és a tánc szeretetének átadása volt. Az évek során több táncpedagógus oktatta a fiatalokat, az egyesület művészeti vezetői jelenleg Németh Gábor és Jócsik Bernadett. A közösség táncosai egyre több és egyre magasabb szintű versenyekre eljutnak, csapat, páros és szóró kategóriában is jeleskednek. Németh Gábor elmondta, hogy a sok-sok gyakorlás meghozta a gyümölcsét, táncosaik az elmúlt időszakban sikerrel helytálltak a különböző versenyeken. Pozitív visszacsatolásként értékelte, hogy egyre több fiatal szeretne versenyezni. A huszonkettedik alkalommal megrendezett táncgálára is igyekeztek megújulni, 120 perc alatt körbejárták a Földet és a tánc nyelvén több ország kultúráját mutatták be. Az est sztárvendégeként Tóth Katica és Suti András, a Dancing with the Stars két táncosa szórakoztatta a közönséget.