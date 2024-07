– Ön hogyan került ilyen bensőséges kapcsolatba a szépírással és a könyvkötészettel?

– A főiskolán és az egyetemen tanultam írástörténetet, papírgyártást, tipográfiát, tehát az elméleti alapokat itt szereztem meg, ezután kezdtem el írni. Megfogott a kódexek világa, az iniciálék szépsége. Sok mindent írtam gót betűvel – főleg bibliai szövegeket. Az írás során – a folyóírásnál – nagy előny számomra, hogy tanultam gyorsírást. A vékonyítás-vastagítás technikája szépen alkalmazható a hajszálvonalak és az árnyalások képzésénél. A könyvekkel pedig aktív dolgozó koromban napi kapcsolatban voltam. Életem nagy részében könyvtárosként dolgoztam, így sok szép régi kötéssel találkoztam, tanulmányaimból adódóan is érdekelt a könyvtörténet, könyvnyomtatás, könyvtártörténet, könyvkötészet.

– Tudtommal nemcsak gyakorolja a kalligráfiát, hanem oktatja is…

– Úgy vélem, ha már tudom és gyakorlom a kalligráfiát, akkor kötelességem ezt a tudást továbbadni az érdeklődőknek, ezért is tartok tanfolyamokat, műhelymunkákat. Tiszaújvárosban, Miskolcon, Székesfehérvárott, Hajdúnánáson voltak előadásaim. Itt, Szolnokon több iskolában, városi rendezvényen voltam jelen, ahol a jelenlévők kipróbálhatták a palatáblát, madártollat, nádtollat, mártogatós tollat és egyéb alternatív íróeszközöket, például a cola pent, ruling pent. Aki nem mélyed el a kalligráfiában, nem is gondolja, hogy milyen nehéz összeegyeztetni a papír, tollszem és tinta hármast. Az nem úgy van, hogy bemegyek egy írószerboltba és megveszem ezeket az eszközöket.

Szükség van ihletre, nyugodt környezetre, és kell, hogy legyen erős vágy az írás iránt.

Ezt a kiállítást több mint fél évig terveztem, írtam. Eddig több csoportos és egyéni kiállításon vettem részt.

– A gyorsuló idő, a minél több információ gyors közlése nem a kézírás ellen dolgozik?

– De igen! Ezért egyre ritkább, ha valaki kézzel ír, és még át is szeretné adni másoknak ezt az élményt. Az érdeklődés egész fiataloknál is megtalálható, volt középiskolás tanítványom, de több középkorú és nyugdíjas is ismerkedett ezzel a szép és hasznos időtöltéssel.

A legutóbbi szolnoki tanfolyam résztvevői voltak az eddigi legérdeklődőbbek, legszorgalmasabbak.

Elhatároztuk, hogy klubot alapítunk, ahol a magunk örömére írunk, megmutatjuk egymásnak a legújabb szerzeményeinket, ki milyen papírt, tintát, tollat vásárolt, szerzett, esetleg cserélt.