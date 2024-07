Jászboldogházán is nagy sikere van a Nemzeti Művelődési Intézet 2021-ben indult A Szakkör elnevezésű programjának, melyet az önkormányzat is támogat. A közösségek kiállítást szerveztek, hogy a nagyközönség is megismerje tevékenységüket.

Augusztus 11-ig látható a szakkörök munkáiból nyílt kiállítás a polgármesteri hivatalban Jászboldogházán

Fotó: Pesti József

Kreatív újrahasznosítás: papírból fonott kosárkák, díszdobozok is sorakoznak a kiállításon

A településen ebben az évben a kötés gyönggyel és a papírfonás szakkörökön fejleszthették képességeiket az érdeklődők. Az alkotóközösségek munkáiból nemrég kiállítás nyílt a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. A tárlatot Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester nyitotta meg, a szakkörök tevékenységét pedig Szemes-Csecselics Hajnalka szakkörvezető mutatta be. A szebbnél szebb kézmunkákat augusztus 11-ig lehet megtekinteni a polgármesteri hivatalban.