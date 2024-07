A mandala és a hit

Anikó sokszor megtapasztalta, hogy a mandalák és a hit milyen változásokat képesek hozni az emberek életébe.

– Persze ehhez kell az egyén hite is, de sok sikeres gyermekáldást hozó mandalát festettem. Volt olyan szerelemhozó is, amelyet egyik nap postára adtam, másnap célba ért. A tulajdonosa pedig aznap megismerkedett a férjével. Azóta is gyakran derülünk rajta, hogy az alkotással együtt a kedvest is elpostáztam – idézte fel Anikó. Ő egyébként hit dolgában nem viccel.

Nem vagyok valláshívő. Istenhívő vagyok, ezalatt pedig magát a létezést, a mindenséget értem.

– Azt hiszem ez önmagáért beszél – fogalmazott a szolnoki mandalafestő.

A szolnoki mandalafestő kiállítását Horváth Mónika non-duális tanító nyitotta meg

Fotó: Herczeg Péter

A szabadság ereje

A kiállítást Horváth Mónika, non-duális tanító nyitotta meg.

– Valójában magával az élettel foglalkozom, így leegyszerűsítve – kezdte Mónika. Hozzátette, mindaz amit képvisel, összefonódik Anikó munkásságával: mindketten az élet szabadságát látják a dolgokban.

– A nézőponton sok múlik, ez lehet a szenvedés vagy megkönnyebbülés kulcsa is. Az élet mindenhol jelen van, de igazán szabadon megélni ritkán sikerül – magyarázta a tanító. Hozzátette, ennek a túlzásba vitt gondolkodás lehet az oka és az, hogy nem vagyunk igazán jelen a pillanatokban, élményekben.

– Talán egy mandala megállít néhány percre és segít elérni ezt az állapotot. Így valóban „körbeér” mindaz, amit Anikó a kép festésével elindított – mondta.

Bódi Anikó szolnoki mandalafestő műveit július 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Verseghy Ferenc Könyvtárban.