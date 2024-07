Az újszászi kastélyban született, és onnan is távozott az életből

Nyáry Gálné báró Orczy Mária ekkor már saját hajdani otthona, a Zagyva-parti kastélyból 1960-ban idősotthonná átépített szociális létesítmény lakója lett. Miután 1928-ban itt született, 2023-ban úgy döntött, e helyen is szeretne örök nyugovóra térni.

Elgondolása és az Úr akarata szerint történt minden…

Az első Magyarországon élt Orczy, államalapító királyunk feleségének, Bajor Gizellának kíséretével jött hazánkba. Vélhetően az olaszországi Toszkána tartományból, ahol mai napig áll egy Orcia nevű várkastély.

Az Orczy család ősei a Somogy megyei Orci községből származnak. Orczy István 1736-ban kapott bárói címet III. Károly császártól és királytól. A családnak több ága van, és Magyarország több településén is vannak Orczy kastélyok. Sajnos, több helyütt már nem állnak ezek a kúriák. Szerencsére azonban az Orczy kastélyok egy része ma is áll. Így például a két újszászi kastély is fennmaradt, és külön öröm, hogy mindkettő társadalmi célt szolgál.

Orczy „Médi” (balra) és bátyja Orczy György az újszászi kastély ősparkjában (ma parkerdő) játszik az 1920-as évek végén

Fotó: Orczy család archívuma

Orczy Mária gyermekéveit részben Újszászon, ebben a kastélyban, részben pedig a Békés vármegyei Szeghalmon, a Kárász család kastélyában töltötte. Gyermekként és később felnőttként is a természet és az állatok szeretete rendkívül fontos volt a számára. A család 1940-ben visszaköltözött Újszászra, Médi pedig a budapesti Sacre Coeur-rendi apácák által működtetett Szent Szív Katolikus Leánygimnáziumba került. Főleg hétvégén, vagy iskolai szünidőben látogatott haza Újszászra. Édesapja 1940-ben átvette az ötezer hold termőföldön a gazdálkodást, 1944-ig. Amikor a háború, a frontvonal közeledte, de főleg az oroszok jötte miatt el kellett hagyniuk a birtokot, az utolsó közlekedő vonattal Ceglédről Budapestre utaztak.

A főváros ostromát egy pincében vészelték át, szerencsésen.

A háború után, 1946-ban az államosítás miatt minden vagyonukat elvesztették, és egy teljesen új élet kezdődött a család számára. Médi édesanyja 1947-ben, fiatalon elhunyt. Édesapja Budapesten két lovat és egy szekeret vásárolt a megmaradt családi ezüstből, és a háború után a bombázások miatt felgyülemlett törmeléket fuvarozta, ebből tartotta fenn a családját. Orczy Máriának egy két évvel idősebb fiútestvére is volt, báró Orczy György, aki a háború előtt és alatt elvégezte a műszaki egyetemet, és mérnöki diplomát szerzett.