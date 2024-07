A Jász Múzeum hétről hétre bemutat egy-egy értékes tárgyi emléket a virtuális térben. A 28. héten egy arany övdíszt csodálhattak meg az érdeklődök. A lelettel kapcsolatban számos izgalmas kérdés, rejtély felmerül.

Az avar korból származó arany övveretet Fülöp Dániel, a Jász Múzeum önkéntese találta. Rejtély, hogy anno a sírrablók miért nem vitték magukkal. Fotó: Jász Múzeum facebook oldala

Fotó: Jász Múzeum facebook oldala

A múzeum önkéntesei furcsa rejtélyre bukkantak

- A Jászberény és Jánoshida határán feltárt római kori orvos sír híre bejárta a hazai sajtót és a nemzetközi média több orgánuma is beszámolt róla. Az a tény viszont talán kevesebb figyelmet kapott, hogy a sikeres ásatás a lelőhelyen felfedezett arany ékszerek miatt kezdődött meg – közölték. Mint azt megtudtuk, a múzeum önkéntesei egy jól lehatárolható területről 12 darab, főként avar eredetű aranytárgyat gyűjtöttek össze, melyek a talaj szántási rétegében voltak szétszóródva. Később a régészek kiásták a mélyen fekvő avar sírokat, amelyekben a csontvázak bolygatottsága mutatta, hogy a sírrablók szisztematikusan kifosztották a gazdag mellékletűnek gondolt temetkezéseket. Egyelőre rejtély, hogy a rablók miért hagyták ott a nehéz munkával szerzett aranyat a felszínen. A szakemberek is csak találgatni tudnak, lehet, hogy elvesztették a kincseket, de az is előfordulhat, hogy egy elszámolási vita áll a háttérben.