Teaszertartásra és japán nyelvórára is hívtak

De egész nap pörögtek az események, voltak táncbemutatók, japán nyelv óra, de akár kedvenc Gyűrűk Ura vagy éppen Star Wars karakterükkel is találkozhattak az érdeklődők, de az animerajongók is örülhettek. Aki késztetést érzett, rajzversenyre is benevezhetett, vagy éppen filmes kvízeken is próbára tehette próbára tudását, lehetett origamizni, japán írásjeleket tanulni, aztán még egy tradicionális japán teaszertartásra is meginvitálták a SzolnoCon látogatóit.