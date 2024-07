Az elmúlt hónapban két újabb kiemelkedő nemzetközi rendezvény színvonalát is emelték a Szolnoki Szimfonikus Zenekar művészei. A „komolyzenei kirándulásokról” Ignácz Kristóf és Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői számoltak be.

A Szolnoki Szimfonikusok „A zenét szolgáló virtuozitást” elvitték a bécsi Ehrbar Hallba is. Zongorán közreműködött a kínai Shiran Wang, vezényelt az olasz Massimo Belli

Fotó: Vigh Virág

A Szolnoki Szimfonikusokat kérték fel Baranya vármegye és a kínai Csöcsiang tartomány testvérkapcsolatának huszadik, jubileumi évfordulóján, illetve a Néprajzi Múzeumban megrendezett Kínai Szellemi Kulturális Örökség Turisztikai és Kulturális Kreativitás Kiállítása rendezvényen való fellépésre. E jeles alkalmakból rendezett ünnepségeken a szolnoki kamaraformációk a kínai közönség számára mutatták be magas színvonalú művészetüket. Az előadások nagy sikert arattak és ezzel is hozzájárultak a két ország közötti kulturális kapcsolatok, a magyar–kínai barátság erősítéséhez. Az eseményről és az együttes előadásáról a kínai CCTV4 csatorna is hírt adott.

A szimfonikusok június végi hangversenyturnéjának híre szintén Ázsiáig visszhangzott. Az idei évad utolsó bérletes koncertjeit és egyben turnéjait az elmúlt hónapban teljesítette a zenekar. Június huszonhetedikén a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, másnap a budapesti Zeneakadémián (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Hangversenytermében), huszonkilencedikén pedig a bécsi Ehrbar Hallban parádézott az együttes. „A zenét szolgáló virtuozitás” címmel futó hangversenysorozat szólistája Shiran Wang kínai zongoraművész, valamint a tízesztendős, szintén kínai (hongkongi) Sherry Tse hegedűművész volt, aki korát meghazudtoló magabiztossággal állt színpadra és nyűgözte le bájos játékával a közönséget. A turné karmestere az olasz származású dirigens, Massimo Belli volt, aki pályafutása során számos szimfonikus zenekart vezényelt már a világ minden táján. Az együttes fellépéseit hangos siker kísérte, melyről az egyik népszerű kínai hírportál is beszámolt.

A tízesztendős hongkongi hegedűművész, Sherry Tse és a Szolnoki Szimfonikusok a budapesti Zeneakadémián. Vezényelt az olasz Massimo Belli

Fotó: Vigh Virág

– A zenekar a jövőben is folytatni kívánja nemzetközi szerepléseit. Célja, hogy még több országban bemutathassa a magyar zenei kultúrát, és tovább öregbítse Szolnok és hazánk hírnevét a világban – hangsúlyozta a két ügyvezető, Ignácz Kristóf és Patkós Imre.