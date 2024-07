DRSM – ez van ráírva arra a téglára, amely a napokban érkezett a tiszaszentimrei téglamúzeumba. Rövidítések nélkül ez a Dominium Religionarium Sancti Martini szöveget takarja, ami magyarul Szent Márton Vallásalapot jelent. Mint hírportálunknak Fodor Gusztáv református lelkész, a gyűjtemény létrehozója elmondta, a darab lelőhelye Pannonhalma, az ottani apátság egyik téglája került az egyedülálló tiszaszentimrei egyházi téglagyűjteménybe. Mellette egy másik darabbal is gyarapodott a tárlat, egy 1933-as, Leventemozgalomhoz kapcsolódó tégla is került a múzeum politikai részlegébe. Utóbbi származásán sokat nem is kell töprengeni, arra az van írva: Küzdjünk a szeb (sic!) jövőér (sic!).

Két különleges darabbal bővült a tiszaszentimrei téglamúzeum. Az új szerzeményeket Fodor Gusztáv református lelkész, az egyházi tárlat létrehozója mutatja

Fotó: Nagy Balázs