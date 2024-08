Ünnepélyes zászlófelvonással csütörtökön este hivatalosan is kezdetét vette a XXXII. Csángó Fesztivál – Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja és Népművészeti Vásár Jászberényben. A rendezvény a határon túli magyarság népművészetét mutatja be a kisebbségek, nemzetiségek identitástudatának erősítése érdekében. Az eseményen a szervezők nevében dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány elnöke köszöntötte a résztvevőket. Közreműködött Kovács Zoltánné Lajos Krisztina népdalénekes, Molnár László népzenész, a Zagyva Banda, az Árendás és a Galagonya Táncegyüttes. A fesztivál egyik kiemelt programja a Csík Zenekar koncertje volt.

A Csík Zenekar vendégművészekkel, Beck Zolival és Grecsó Krisztiánnal érkezett Jászberénybe

Fotó: Pesti József

Teltház és vastaps fogadta a Csík Zenekar "Sose lesz vége" című koncertjét

Az ünnepélyes zászlófelvonást követően a Horba Zenekar moldvai csángó muzsikájával folytatódott a program a főtéri színpadon, ahol az este folyamán a Pháchake Rom Zenekar és a Zagyva Banda is fellépett. A Székely Mihály Szabadtéri Színpadon a Csík zenekar adott fergeteges, teltházas koncertet. A Kossuth-díjas, részben népzenét, részben népzenei elemeket is felhasználó könnyű- és világzenét játszó együttes visszatérő vendége a Csángó Fesztiválnak. Ezúttal a „Sose lesz vége” című műsorukkal érkeztek, melyben a közönség által szeretett sokszínű zenei világukat vitték tovább az új dalokkal ötvözve. Megidézték azokat a régi szép népzenei összeállításokat is, amelyek nyomot hagytak a közönség szívében. Vendégművészként Beck Zoltán, a 30Y énekese és Grecsó Krisztián író is színpadra lépett. A szívből jövő, lélekemelő muzsika felejthetetlen élményt adott a közönségnek. Mindeközben a Jászság Népi Együttes székházában a Duhaj Zenekar hívta táncházba a mulatni vágyókat, az éjszakai koncerten a Tárkány Művek húzta a talpalávalót.