A közel tíz évvel ezelőtt Tiszapüspöki környékén feltárt 1500 éves kétélű gepida kard restaurálása lesz Horváth Szulamit Emma egyetemi hallgató diplomamunkája. A régészeti kincs fővárosba szállítása előtt tekintettük meg magunk is a páratlan leletet.

Horváth Szulamit Emma régész és egyetemi restaurátor hallgató (elöl) Tóth Eszter témavezetővel (mögötte) készíti fel a gepida kardot a szállításra. A háttérben a Damjanich múzeum munkatársai, Szabó Melinda restaurátor és Kovács Péter régész figyelik a munkát

Fotó: Mészáros János

Mint ismert, a Damjanich János Múzeum 2015 áprilisában próbafeltárást végzett a Tiszapüspöki-Fehér-tó-part lelőhelyen, egy azóta már évek óta működő gabonafeldolgozó üzem építését megelőzően. A területen korábban a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ végzett régészeti terepbejárást és geofizikai felmérést. Ennek eredményeként egy szórványos szarmata telep széle rajzolódott ki, amelyet a próbaásatás igazolt is.

Nem a gepida kard volt az egyetlen különleges felfedezésük

Ugyanekkor, mintegy meglepetésszerűen két rabolatlan gepida sírra is bukkantak, amelyek a geofizikai felmérések során nem voltak láthatók. A beruházással érintett közel hetven hektáros területen végül három régészeti területet jelöltek ki feltárásra.

A szolnoki múzeum régészei 2015 nyarán végezték el a temető teljes feltárását Kovács Péter régész vezetésével.

Most, a Damjanich múzeumban jártunkkor Kovács Péter régész és munkatársa, Szabó Melinda restaurátor is jelen volt azon a munkálaton, amely arra készítette fel a megkövesedett anyagágyban lévő vaskardot, hogy biztonságosan szállítható legyen Szolnokról az átmeneti helyére, a fővárosba. Nem aggódtak a lelet biztonságáért, hiszen az ideiglenesen diplomatárgyként funkcionáló ezerötszáz éves gepida fegyver szerintük is megfelelő, szakértő kezekben van az egyetemi hallgatónál. Hogyan lehet ez?

Ki is Horváth Szulamit Emma?

– Mindig is műtárgyak vettek körül – mesél magáról a fiatal hölgy. – Édesapám farestaurátorként az Aquincumi Múzeumban, illetve a Budapesti Történeti Múzeumban dolgozott. Gyermekként amikor csak lehetett, elkísértem.

Legkorábbi emlékem egy faragasztó szaga, amivel édesapám dolgozott.

– Tanulmányaimat római koros történészként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem. Mivel több nézőpontból is meg akartam ismerni a római kort, így az ELTE régészhallgatója is lettem.