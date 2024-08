Háttérképként néhány újonnan beszerzett H145-ös és H225-ös helikopter magasodott a négytagú csapat fölé. A srácok a pokoli körülmények ellenére sem nyavalyogtak, Ördög Tibor „Csipa” ezt persze már a neve miatt sem tehette volna…

A Magyar Honvédség új H225M típusú helikoptere ezúttal díszletként szolgál. A forgószárnyas előtt a naplementében a Hooligans muzsikál

Fotó: Mészáros János

Felsejlettek a katonaévek

– Négyünk közül én vagyok a legkiválóbb obsitos! – állítja Endi, aki hajdanán még végigcentizte a sorkatonaság intézményét.

Az ezredforduló környékén másfél évre vonultam, és annak rendje módja szerint ki is töltöttem ezt az időt.

– Gondolhatod, én, az örök szabadságvágyó, mennyire piszokul éreztem magam egy körbekerített laktanyában a „zárt osztályon”, egy kicsinyke nőmentes körletbe bezsúfolva harminc, pattanásoktól kicsattant nagykamasz társaságában?! Szerintem akkor értelmetlen volt a sorkatonaság. Most, hogy nem kötelezik rá a fiatalokat, már más a helyzet, azt tapasztalom, hogy szívesen visel mundért a mai ifjúság – vélekedik a Hooligans dobosa.

– Én a kötelező másfélből csak egyet húztam le, mert bevonulásom után csökkentették fokozatosan a szolgálati időt – emlékezik vissza Csipa is a sorkatonai éveire, majd a klipforgatási emlékeit is fellapozza:

– Voltak már kalandos kisfilmjeink. A Félember forgatásán például egy kilencven méter magas torony tetején énekeltünk. Most meg sétálgatunk egy felénk guruló, rotorokkal kaszáló, többtonnás vasmadár előtt a naplementében. Jól hangzik… De reményeink szerint a film új dala is jó fog majd hangzani – szögezi le a zenekar frontembere, majd parancsszóra rohan is azonnal a lőállásba, a mikrofonja mögé.