Jó néhány évvel ezelőtt Draveczki-Ury Ádám, a honvedelem.hu újságírója „Tíz film és sorozat, amelyben benne volt a magyar haderő” címmel összegezte honvédségünk szerepét az egyetemes filmkultúrában. A Magyar Honvédséghez és elődjéhez, a Magyar Néphadsereghez már csak speciális képességei révén is előszeretettel fordulnak és fordultak a filmesek. Ennek több oka is volt. Egyrészt a látványos, izgalmas, katonai filmek remek üzletnek bizonyulnak. Másrészt a mozgóképes a honvédségi optimizmust, bátorságot, hősiességet, bajtársiasságot, hazaszeretetet hirdető propagandával a katonai toborzás is jobban megy.

Az ősszel képernyőre kerülő S.E.R.E.G. című sorozat főszereplője, Csórics Balázs (középen) és a film betétdalát szerző Hooligans zenekar augusztusban a szolnoki helikopterdandárnál forgatott, így ez a produkció is egy a katonai filmek között, ami itt készült

Fotó: Mészáros János

Amikor még jóformán a katonai filmek miatt vonultak be a fiatalok

Draveczki-Ury Ádám felsorolása nem említi az 1954-ben forgatott Rákóczi hadnagya, valamint az 1963-as Tenkes kapitánya című filmet, illetve sorozatot. Ennek oka, hogy bár mindkettő az 1700-as évek, a Rákóczi-szabadságharc körül játszódik.

Ám ekkor „hivatalosan”, 1848-ig még nem létezett modern magyar honvédség.

Ellenben ide sorolja a jóval a Rákóczi-szabadságharc előtt, Magyarország török-korában játszódó, és 1968-ban forgatott Egri csillagokat. Erre az adott magyarázatot, hogy egy történelmi filmet, ráadásul a magyar hadtörténet egyik leghíresebb, dicsőséges győzelmét megörökítő történelmi filmet nem lehetett megvalósítani az akkori Magyar Néphadsereg tevékeny közreműködése nélkül. Várkonyi Zoltán stábját a lehető legváltozatosabb módokon segítette az akkori sorállomány egy része: díszletépítőként, statisztaként egyaránt számos kiskatona, köztük Szolnokon szolgáló is, bukkant fel a vásznon.

Ugyancsak hasonló szerepet kaptak a Magyar Néphadsereg kiskatonái A kőszívű ember fiaiban, amelyet 1964-ben vettek filmszalagra. Vagy a Princ, a katona (1966−1967), amely immáron a Magyar Néphadsereg megrendelésére készült propagandasorozat volt. Az Ernyey Bélát Magyarország egyik férfiideáljává tevő sorozat egy fiatal, rafinált angyalföldi srác történeteit mesélte el 13 részen keresztül.

A már leszerelt színészeink ismét katonai kiképzést kaptak

A Bors című sorozat címszereplője bármilyen helyzetben képes volt megúszni, játszani és túlélni, Sztankay István azonban vért izzadt ehhez: mivel a főszereplőnek mindenhez értenie kellett a lovaglástól a tankvezetésen át az ágyúlövészetig, a készítők természetesen nem is fordulhattak máshoz, mint a Magyar Néphadsereg illetékeseihez. A három és fél éven át forgatott, majd 1968-ban bemutatott sikersorozat színészei így aztán nemritkán kaszárnyában laktak, és tényleges katonai kiképzéseken is részt vettek.