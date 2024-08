A tárlaton a magyarországi táncház mozgalmat az abban résztvevők életmódján keresztül mutatják be. Elsősorban azokat a kísérőjelenségeket ragadják meg, amelyek a szubkultúrát jellemezték, ahol tetten érhető a tárgyakon keresztül az életérzés.

Különleges tárlaot láthatnak az érdeklődők

Fotó: Mészáros János

Megtekinthetők: lakásbelsők, viseletek, fotográfiák, kortörténeti dokumentumok. A táncház-találkozós kirakodóvásárokba is bepillanthatnak a látogatók, és korabeli újságokat is lapozgathatnak. Az érdeklődőket Horváth László múzeumigazgató köszöntötte, majd Benedek Csaba néprajzkutató- muzeológus mutatta be a kiállítást. A rendezvényen közreműködött: a Muzsikás Együttes és Petrás Mária népdalénekes.