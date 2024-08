Király Gábor festőművész Törékeny égbolt című tárlatát augusztus 8-án nyitják meg a szolnoki Damjanich János Múzeum időszaki kiállítások termében. A Nézd a legényt, hogy járja, akad össze a lába – A táncházmozgalom kísérőjeleségei Magyarországon című kiállítás augusztus 15-től tekinthető meg a Szolnoki Galériában. E két tárlatról tartottak sajtótájékoztatót kedden.

Két jövőbeni kiállításról tartottak sajtótájékoztatót a Damjanich János Múzeumban

Fotó: Nagy Balázs

Képiró Ágnes művészettörténész, kurátor elmondta Király Gábor alkotásai nemcsak az időszaki kiállítások termét töltik be, hanem a folyosó galériát is.

– Összesen ötven művel találkozhatunk egy festőművész eddigi munkásságából, amik közel két évtizedet fednek le. Király Gábor alkotásai az utóbbi években a legnagyobb országos tárlatok közül többnek is fődíjasak voltak. Büszkeség, hogy ilyen jelentős alkotót köszönthetünk köreinkben. Külön kérés is volt, hogy a profi pályájának kezdetének éveiből is mutassunk be alkotásait, hogy legyen betekintése a látogatónak a két évtized alperiódusaiba. A rendezőelv nem kronologikus, hanem a művek egymással való viszonya határozza meg – foglalta össze.

Király Gábor szorosan kötődik a fővároshoz

Mint megtudtuk, Király Gábor Kecskeméten született, ma is ott él és alkot. Szoros kötődése van a fővároshoz, és az ország számos pontjához. Az ő kiállítása egy sorozat részeként került a jászkunsági vármegyeszékhelyre.

– A Kortárs Szolnok katalógussorozatnak indult és kiállítás párosul hozzá, egyik évben szolnoki művész mutatkozik be, a másikban egy meghívott érkezik az ország más városából. A katalógus szeptember elején jelenik meg, a cím azonos, Törékeny égbolt, ami utalhat az emberek esendőségére, az életünk különböző aktuális problémáira, filozófiai gondolatokra, akár arra, ami napjainkban körülvesz minket. Ha megnézzük Király Gábor műveit, sokszor kapunk olyan visszacsatolást, hogy ezek nem feltétlenül vidámak. Amilyen világ körülvesz minket, olyat fest az alkotó, természetesen a saját szűrőjén keresztül – ismertette az alkotások hangulatát

– Örülök ennek a lehetőségnek és remélem mindenki valami jó gondolattal távozik majd a tárlatról – mondta szűkszaúan az alkotó.