A szolnoki Göblyös Sándor kálváriájáról 2019 április elején számoltunk be. A 27 éves fiatalember akkorra már hosszú évek óta szövődményes cukorbetegséggel küzdött. A kíméletlen kór miatt egy időre szeme világát is elveszítette, majd inzulinpumpára szorult, élete végén pedig a vesekárosodás jelei is megmutatkoztak nála. Nem csupán folyamatos dialízisre szorult, de már várólistára is került vese- és hasnyálmirigy-átültetés miatt.

Göblyös Sándor 2019-ben elhunyt dzsesszgitáros emléke indította el a Give Sound koncertsorozatot

Forrás: givesound.hu

Sándor hajdanán dzsesszgitárosnak készült, járt is képzésre a fővárosba, míg a betegsége miatt fel nem kellett adnia tanulmányait. De azért korábban zenekarokban is megmutatta tehetségét, aztán a betegsége a koncertezéseit is ellehetetlenítette.

– Amikor kiderült, hogy Sándornak többszervi átültetésre lesz szüksége, majd pedig felépülése jelentős költségeket emészt fel családja részéről, a zenésztársai jótékonysági koncert szervezésére kértek fel, hogy a jegybevételekből segítsünk a fiatalembernek – mesélte tovább Göblyös Sándor történetét Ratkai Miklós koncertszervező, a Verseghy Ferenc Könyvtár által működtetett, a városháza alagsorában kialakított Ifjúsági Kultúrpince vezetője.

Göblyös Sándor dzsesszgitárosnak készült, zenei tehetségét több zenekarban is bizonyította

Fotó: Kovács Berta

– A szolnoki vasútállomáson működő Váróterem Klubban zajló rendezvény jól sikerült. A 2019. április 5-én pénteken, az aznap 27. születésnapját ünneplő Sanyit a műsor közben egy gitár alakú tortával is megleptük. A jegyeladásokból, támogatói jegyekből, árverésre bocsátott tárgyakra történő licitálásból közel 640 ezer forint gyűlt össze, amit a fiatal zenész meghatottan fogadott. A segítség azonban hiábavalónak bizonyult, mert Sándor két nappal később, április 7-én vasárnap elhunyt. A jó reményű bevétel így nem Sándor felépülését szolgálta, hanem temetésének költségeit. A hír mindenkit letaglózott – emlékeztetett Sándor utolsó napjaira Miklós.

– Ám sem a családja, sem a zenésztársai, sem én nem feledtük el Sándort. A 2019-es jótékonysági koncert megvalósulása, majd pedig Sándor halála után, 2020. február elsején megalakult a Give Sound Kulturális Egyesület, még pedig tizenhat alapító taggal. A Give Sound elnevezés Göblyös Sándor nevének kezdőbetűiből fabrikált kifejezés lett: „Hangot adni!”.