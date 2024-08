A városi könyvtár július 22-én zárta be a kapuit Rákóczifalván, a dolgozók szabadságolása után azért javában zajlott a munka. Az elmúlt hetekben az évente szokásos módon selejtezték az állományt. A huszonkétezres állományuk közel kilencven százaléka egy másik épületben kap helyet, ott a kötetek védelmére is hangsúlyt kell fektetni. Hogy megóvják azokat megfelelő páratartalom és rendszeres szellőztetés szükséges. Augusztus 12-től ismét várják az olvasókat, újraindul a házhoz könyvet szolgáltatásuk is.