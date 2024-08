Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Jászberényi Városi Könyvtár státusza 2024. január elsejétől megváltozott. Ez azt jelenti, hogy már nem a Jászkerület Nonprofit Kft. intézményi struktúrájába tartozik, hanem önálló intézményként működik. A fenntartóváltás mellett a törvényi kötelezettség is indokolta az állományellenőrzést.

Kovács Péter, a Jászberényi Városi Könyvtár igazgatója hírportálunknak elmondta, hogy több mint tízezer dokumentumot selejteztek le a leltározás során

Fotó: Pesti József

A könyvtár leselejtezett köteteinek jelentős része a könyvturkálóba kerül

– Az állomány nagysága alapján intézményünkben nyolc évente kötelező elvégezni az ellenőrzést. Legutóbb 2016-ban leltároztunk, ezért idén ismét esedékessé vált. Július elsejétől augusztus 22-ig tartott a könyvtári állomány ellenőrzése, mely során a tárgyi eszközöket és a dokumentumokat vettük leltárba. Ebben az időtartamban a kötelező nyári szabadságolást is biztosítottuk – kezdte Kovács Péter. A könyvtárigazgató elmondta, hogy több mint tízezer dokumentumot selejteztek le. Az elavult állomány egy része videókazetta, magnókazetta és bakelitlemez. A leselejtezett könyvek és bekötött folyóiratok jelentős hányada a „könyvturkálót” gyarapítja. Bárki válogathat a régi kötetekből és annyit fizet érte, amennyit gondol, a bevétel a Városi Könyvtárért Alapítványt támogatja, segítve az intézmény munkáját. A selejtezést követően a könyvtár állománya mintegy 85 ezer dokumentumot tartalmaz. Továbbra is elérhető a médiatár, ahonnan CD-t, DVD-t lehet kölcsönözni.

Egyre több a beiratkozott és aktív olvasó a berényi könyvtárban

– Nagyon jó érzés, hogy az olvasóközönség már türelmetlenül várta az újranyitást. Meglepő módon jobban várták, mint a koronavírus-járvány idején. Augusztus 22-én 800 dokumentumot hoztak vissza, és 650-et kölcsönöztek vagy hosszabbítottak meg. Sokan keresték az új könyveket, de a leltár ideje alatt nem volt lehetőség új kötetek beszerzésére. Ezt pótoljuk és hamarosan az újdonságok is kikerülnek a polcokra. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több a beiratkozott és aktív olvasó. Örömteli, hogy ez nem csak az idősebb korosztály körében jellemző, hanem a fiatalok közül is egyre többen kölcsönöznek és olvasnak – osztotta meg tapasztalatait Kovács Péter. A leltár mellett társszervezőként a könyvtár is részt vett a XVII. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia felkészítőtáborában. Parti Csaba helyismereti könyvtáros képviselte az intézményt a MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének országos konferenciáján, ahol a jászberényi zsidóság és zsinagóga történetéről tartott előadást.