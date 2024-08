Negyedik éve hódít Nagykörűben az éjszakai termelői piac.

Nagykörű igényes éjszakai piaca kuriózummá nőtte ki magát a Jászkunságban

Fotó: Mészáros Géza

A szervezők, a Virágzástól Nagybefőzésig Egyesület, valamint a Nagykörűért Alapítvány már a 2020-as első alkalommal is tisztában voltak azzal, hogy a hamisítatlan falusi termékeknek a késő estébe nyúlóan is van keletje a vidék ízére vágyók körében. S ha a vásári forgatag csipetnyi kultúrával fűszerezett, úgy a pultokra kihelyezett árukra is élénkebb a kereslet.

Nagykörű régi vásártere zsúfolásig van tele az éjszakai piacai

Fotó: Mészáros Géza

Augusztus 18-án, vasárnap este a 2024-es esztendő harmadik éjszakai gasztropiacát tartották meg a nagykörűi régi vásártéren.