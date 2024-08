Jászberényben ingyenes kertmozival kezdődik a Szent István napi programsorozat augusztus 18-án, vasárnap 20.30-kor a Kapitánykertben, ahol a Vegyél el című című amerikai romantikus, zenés vígjátékot vetítik. A Szent István Napok gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket.

A Blahalouisiana is fellép a Szent István Napokon Jászberényben

Gyermekprogramokkal is készülnek a Szent István Napok szervezői

Augusztus 19-én, hétfőn este szórakoztató programok várják a kikapcsolódni vágyókat a Margit-szigeten. 19 órától Kiss Kevén, az X-Faktor felfedezettje, majd 20.30-kor a Daddy Cool zenekar lép fel, de lesz tűztánc és tűzzsonglőr produkció, wedding disco is.

Augusztus 20-án 9 órakor szentmisével veszi kezdetét az ünnepség a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban. A szertartást a városi ünnepség követi, melyen 10.15-kor Demeter Sándor, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium igazgatója mond ünnepi beszédet.

A kenyérszentelés és igei áldás után a műsorban közreműködik Kovács Nóri előadóművész és a Jászsági Hagyományőrző Egylet. 17 órakor a Black Rose Projekt Elkésett a békevágy című előadásával folytatódik a program a Margit-szigeten.

19 órakor a Blahalouisiana ad fergeteges koncertet, a belépés díjtalan.

A szervezők gyermekprogramokkal is készülnek 15 órától 18 óráig a Merende Műhely és Manufaktúra interaktív játéka várja a gyerekeket, valamint kézműves foglalkozások, natúrműhely, búzaőrlés, agyagozás, Fűzi Népi Játéktér is szórakoztatja a kicsiket. 16 órakor a Kuttyomfitty Társulat Paprika Jancsi vagy nem című bábjátékával lép fel, majd 18 órától érkezik Pintér Zsolt is élőszavas mesemondással.