A ligetben falusi specialitásokat árusítottak a földre terítve, vagy kis asztalokon: árvalányhaj, sulyomkoszorú (méregdrágán, 1 pengőért), gyümölcsök, frissítők. Szerencsejátékot is lehetett játszani: egy gyűrűvel az üveg nyakát kellett elkapni. Közben lobogó tüzek felett készültek az ételek. A kellemes forróságban folyt az ital, szólt a zene, kezdődtek a táncok.

A pásztornap neves vendégeket is vonzott. Budapestről Szép Ernő, a lírai hangulatok mestere, Paulini Béla író, újságíró, a Gyöngyösbokréta mozgalom alapítója és Dallos Sándor, a Munkácsy-regények későbbi megírója volt kíváncsi a rendezvényre, de mindent végignézett, késő estig jelen volt az Arthur Sacher néven említett osztrák író, azaz Artur Wolfgang Ritter von Sacher-Masoch (művésznevén Michael Zorn) is.

Pásztorünnep csak egy alkalommal volt Szolnokon, mégpedig 1935-ben, ám a Szolnoki Gulyásfesztivált már 1999 óta évente megrendezik a Tiszaligetben

Fotó: Szoljon Archív

A korabeli sajtó igen lelkesen számolt be a készülődésről, ám a megvalósításról hűvösebben szólt. Úgy tűnik, hogy az idős pásztorok kezdeményezése nem váltotta be a vérmes reményeket, így (akkor) el is maradt a folytatás – írta meg napjaink Szolnoki Gulyásfesztivál-sorozatának egyetlen alkalomra szóló előzményét Kósa Károly.