Ez év április 20-án leemelték a csúcsdíszét a szolnoki Belvárosi Szentháromság-templom tornyának. Az igen rossz állapotú, az 1835-ös felhelyezése óta eltelt mintegy kétszáz év alatt elvetemedett toronysisak felújításának költségeire a Váci Egyházmegye közadakozásból kívánná előteremteni.

A szolnoki Szentháromság templom toronysisakját négy hónappal ezelőtt emelték le a helyéről

Fotó: Mészáros János

Mint arról már hírt adtunk, a templom és tornya korábbi renoválási munkái során észlelték a szakemberek a toronysisak elmozdulását, ami miatt az Örökségvédelmi Hivatal kötelezte az egyházközséget az életveszélyes állapot azonnali megszüntetésére.

Amint azt Gáspár István plébánostól és Vidra Sándor templomgondnoktól megtudtuk, a toronysisak leemelése és újjáépítése eddig közel harmincmillió forint váratlan kiadást jelentett a plébániának. Ezt az összeget a Váci Egyházmegye, a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma és a szolnoki önkormányzat anyagi segítsége, továbbá magánadomány révén sikerült fedezni, de az új toronysisak réz borításához, majd visszaemeléséhez már hiányzik a szükséges anyagi háttér.

Nincs tehát egyelőre új (toronysisak) a nap alatt. A plébános atya abban bízik, hogy amint a szolnokiak, valahányszor javításra szorult a templomuk, az elmúlt századokban is szívükön viselték a sorsát, most is hasonló összefogásból tudják visszaállítani a régi szépségét.

A régi, kétszázéves toronysisak (balról) még keresi a helyét, az új pedig az adományokat a rézborítására

Fotó: Beküldött

A toronycsúcs borításához tízezer rézlapra van szükség, és a segíteni szándékozók akár azok jelképes megvásárlásával tudnának hozzájárulni a munkálatok befejezéséhez. Az összefogás emlékeként minden adakozó nevét a templomban kiállított táblán örökítik meg az utókor számára.

A városképhez már hozzánőtt régi toronycsúcs sem vész el a megyeszékhely számára, a jelenlegi elképzelések szerint azt várostörténeti emlékként egy közterületen szeretnék megőrizni az utókor számára. Az egyházmegye ugyanis Szolnoknak adományozta a belvárosi templom kétszáz éves csúcsdíszét. Erre vonatkozóan Dombi Gábor építészmérnök, műemlékvédelmi szakértő szakmai állásfoglalást és ajánlást készített a szolnoki belvárosi nagytemplom leemelt toronysisakjának elhelyezésével kapcsolatban.