Hogy mikor telepedtek le zsidó családok Szolnokon, arról levéltári dokumentumok, valamint Papp Zsolt metodista lelkésznek a szolnoki zsidóság történetéről szóló könyvei is irányt mutatnak.

A második szolnoki zsidótemplom ma Szolnoki Galériaként ad helyet a kultúrának a Múzsák terén

Fotó: Mészáros Géza

Hay Ignác tímármester érkeztével megindult a betelepülés

A zsidók az 1840-es években kezdtek betelepülni a városokba, így Szolnokra is. Korábban csak a falvakban engedélyezték letelepedésüket. Szolnokra 1841-ben érkezett Hay Ignác tímármester és vegyeskereskedő, az első zsidó lakó, aki egyébként Abonyból költözött ide.

Ettől kezdve mind több zsidó család választotta lakhelyéül Szolnokot, amely az izraeliták jelenléte és munkássága révén egyre inkább fejlődésnek indult.

A városban 1850-ben megalakult a hitközség, ekkor már közel háromszáz zsidó vallású ember élt Szolnokon. Az első ortodox templom 1855-ben épült fel a Csarnok utcában, a mai Aba-Novák Agóra Kulturális Központ környékén. Ezt azonban az egyre fokozódó benépesülés miatt „kinőtték”, ezért a 19. század második felében új templomot építtetett a hitközség, amelyet 1899-ben a városi kereszténység nagy érdeklődése mellett adtak át a Tisza-part közelében.

A hajdani szolnoki zsidó gettó egyetlen ma is álló épülete a Jászkürt utca 5. szám alatti ház

Fotó: Mészáros Géza

Szolnok a huszadik század elején az első virágkorát élte, nagyban köszönhetően a jómódú zsidócsaládoknak is.

Az 1944 márciusi német megszállást követően aztán itt is elszabadult a pokol.

A csendőrség hathatós közreműködésével 1944 májusában összegyűjtötték a zsidókat. Szolnokon is létre kellett hozni egy gettót, amelyet először a Liget úton akartak kialakítani. Ez ellen azonban az ott élő nem zsidó lakosság tiltakozott. Így jelölték ki a belvárosban a gettót, a Csarnok utcában, ahol most a Pelikán Szálló és a „Fehérház” áll. Kerítést emeltek, és a városból, illetve a térségből körülbelül 1200 embert zsúfoltak itt össze (a szolnoki zsidó hitközség létszáma akkor 1100 fő körül volt), s zsúfoltak be a gettóba, amelynek területén volt egy ortodox templom és egy zsidó iskola is. A szolnoki gettó egyik épülete még ma is áll. Ez a Jászkürt utca 5. szám alatti ház.

Az embertelenség Szolnokot sem kerülte el

Május végén, június elején a belvárosi és a Szandaszőlős szélén álló kisebb gettóból gyalog elindították az embereket a cukorgyári gyűjtőbe, ahol vagonokra rakták őket. A cukorgyárba vitték egyébként a zsidókat más településekről, de még a Kunságból is. Karcagról, ahol a megyében Szolnokon kívül a legtöbb zsidó élt, szintén a megyeszékhelyre szállították őket. A cukorgyár területéről aztán 1944 június végén ötezer zsidóval indultak el a halálvonatok. Egy vonat egyből Auschwitzba ment, ahol az emberek háromnegyedét azonnal megsemmisítették. A másik vonat azonban a Bécs melletti Strasshofba vitte a Szolnok megyei zsidókat. Itt munkatáborban dolgoztak, így maradhatott meg e csoport háromnegyede.