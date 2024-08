Magyarország egyedülálló folklórfesztiválján számos Kárpát-medencei néptáncegyüttes, népzenei formáció mutatkozott be az elmúlt napokban. Öt év után visszatértek a külföldi együttesek is, mexikói és kolumbiai csoportok produkciói színesítették a rendezvényt, melynek szombati napja is tartalmas programokat ígért. A táncforgatag több ezer érdeklődők vonzott.

Harminc tánccsoport mintegy hatszáz hagyományőrzője vonult fel a látványos táncforgatagban Fotó: Pesti József

Óriási tömeget vonzott a táncforgatag - zenés, táncos kavalkád

Délelőtt a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban szentmisét tartottak, melyet Lőrinc Györgyné Hodorog Luca klézsei csángó énekes emlékére ajánlottak fel. A nap folyamán az Aprók Udvara, a népművészeti vásár és a Csángó Falu interaktív élőtér fogadta a látogatókat. Hagyományoknak megfelelően délután Budai Lóránt polgármester tartott fogadást a fesztiválon fellépő csoportoknak a polgármesteri hivatal dísztermében, ahol a szervezők ajándékcsomagokat adtak át a hagyományőrzőknek. Közben a főtéren és környékén óriási tömeg gyűlt össze a várva várt táncforgatagra, mely a fesztivál egyik legnépszerűbb programeleme. Gólyalábasok felvezetésével igazi karneváli hangulatban mintegy harminc tánccsoport, közel hatszáz tagja vonult fel a Kőhídtól a főtéri színpadhoz, ahol egy-egy perces előadással mutatkoztak be.

A kolumbiai táncosok pozitív életérzést, vidámságot hoztak Jászberénybe

Fotó: Pesti József

Kultúrákat és generációkat köt össze a Csángó Fesztivál

- Már az első Csángó Fesztiválon is itt voltam és azóta minden évben örömmel jövök a rendezvényre – kezdte a moldvai Szarka Mária, aki Külsőrekecsinből érkezett. - Nagyon fontosnak tartom a hagyományok átadását a fiatalabb generációk számára. A fesztivál idén is színvonalas, mindig újabb és újabb élményeket ad, generációkat köt össze – tette hozzá.

A Ruzsmalint Széki Hagyományőrző Együttes tagja, Horváth Anita első alkalommal vett részt a fesztiválon. - Fantasztikus a hangulat, a vendéglátás és csodálatos a kultúrák találkozása. A közös élmények megerősítik a kulturális hovatartozásunkat és az identitásunkat. A fesztiválon szerzett tapasztalatainkat, élményeinket szeretnénk majd tovább adni az otthon maradottaknak. Céljaink között szerepel, hogy a jövőben minél több székit elhozzunk Jászberénybe – mondta a széki hagyományőrző.