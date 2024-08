A nyitás óta több mint nyolcszáz látogatója volt a kiállításnak.

A látogatóknak Lévai Kálmán mutatja be a tűzoltó eszközöket

Fotó: Daróczi Erzsébet

A város általános- és középiskolásai, az óvodások, szakkörösök tagjai mellett most az iskolás táborozók és családok is érkeznek látogatóba az ország számos pontjáról, sőt, határon túlról is.

A tárlatvezetésen érdemes figyelni, hiszen azt követően tesztet töltenek ki a látogatók (az életkornak megfelelő kérdéseket, rajzokat kap mindenki), a megoldók közül a legjobbak ajándékot és oklevelet vehetnek át Lévai Kálmántól és feleségétől, Rózsikától. A kiállítási tárlatvezetése általában egy óra, de akár három is lehet, hiszen a gyűjtemény tulajdonosa szívesen mesél és válaszol a kérdésekre.

A gyerekek a több száz darabos tűzoltóautó-makettgyűjtemény néhány darabját ki is próbálhatják, de a régi egyenruhákat is felvehetik. Rendhagyó történelemórákat is tart év közben a Lévai házaspár, akik a gyűjteményt is folyamatosan gyarapítják. Bíznak abban, hogy a sok érdeklődő gyermekből többen lesznek tűzoltók is, ahogy erre volt példa a diáktűzoltók esetében a 90-es években.