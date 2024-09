– A Magyar Arany Érdemkereszt elismerést augusztus 20-a alkalmából vette át a Pesti Vigadóban. Milyen érzésekkel fogadta?

Kocsán László, a Jászberényi Hagyományőrző Együttes alapítója a közelmúltban rangos állami kitüntetésben részesült. A Magyar Arany Érdemkeresztet Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkártól vette át a Pesti Vigadóban

Fotó: Kocsán László Facebook-oldala

– Őszintén szólva nagyon meglepődtem, de örömmel és belső büszkeséggel töltött el, hogy a kultúra terén végzett munkámat méltónak találták a kitüntetésre. Hatalmas lelki, emberi és erkölcsi elismerést jelent számomra és erőt ad a folytatáshoz.

– Hosszú és olykor küzdelmes út vezetett a magas rangú állami kitüntetésig. Honnan ered a mindennapjait átszövő hagyományok tisztelete és szeretete?

– Minden akkor kezdődött, amikor felnőtt fejjel, tizennyolc évesen beálltam a Jászság Népi Együttesbe táncolni és lehetőségem volt a moldvai és gyimesi csángók mélyebb megismerésére. Először Gyimesbe jutottam el, aztán a moldvai csángók közé a Kárpátokon túlra. Természetesen rengeteget jártam más hagyományőrző területekre Erdélyben és Magyarországon is, ahol örömmel hallgattam milyen büszkén beszélnek az idősek és a fiatalok is tájegységeik táncairól, hagyományairól. Megfigyeltem azt is, miként öröklődnek a táncok és a dalok generációról generációra. Ekkor erős belső késztetést éreztem arra, hogy én is büszkén meséljek a jász tánchagyományokról és ezt az örökséget átadjam a fiatalabbaknak.

Elkezdtem keresni a Jászság még fellelhető néptáncait, hagyományait, majd a népzenék és népdalok kutatása is elindult. 1998-ban megalapítottam a Jászberényi Hagyományőrző Együttest, melynek célja a Jászság, a jász emberek hagyományainak őrzése, éltetése és továbbadása.

Furcsa érzés belülről, hogy el kellett mennem a legkeletibb csángó magyarsághoz, hogy hazataláljak a Jászság hagyományaihoz. A csángókkal egyébként azóta is nagyon aktív a kapcsolatom, szinte heti szinten beszélünk.

– A jászsági hagyományokról sorozat harmadik kötete, A jászberényi fa sírkeresztek című néprajzi fotóalbum 2021-ben jelent meg. Tervezi a folytatást?

– A Jászsági hagyományokról első kötete 2003-ban látott napvilágot a Martin György szakírói pályázaton elért helyezésem alapján, a Hagyományok Háza adta ki. A második kötet pályázati támogatásból valósult meg. Tulajdonképpen kiegészítik egymást, együtt alkotnak egészet. Az első kötet a töredékekben fennmaradt énekekre fókuszál, jelentős a dalkészlete, míg a második gazdag fénykép melléklettel a jászsági táncokat részletezi és bemutatja a Jászberényi Hagyományőrző Együttes történetét. A jászberényi fa sírkeresztek című könyvben a temetkezési szokásokat, a temetőkben még fellelhető fa sírkereszteket adtuk közre két fotós barátommal, Váradi Leventével és Gémesi Balázzsal. A vallásos hiedelmeket, szokásokat készítettem, gyűjtöttem össze a kötetben. Ha minden a terveim szerint alakul, akkor a sorozat negyedik kötetét is kezükbe vehetik majd az olvasók.

Hittel és őszinte lelkesedéssel dolgozom ezen, hiszen rengeteg minden van még őseink örökségéből, amit tovább szeretnék adni a fiataloknak.

– Fontosnak tartom a felnőttek példamutatását, hogy valóban adják át a tradicionális értékeket és ne hagyják elsüllyedni a gyermekeket, a fiatalokat a szürkeségben. Így maradhat meg a Jászság, a magyar nemzet, hiszen gyökerek nélkül elveszünk.