„Az igazság békét teremt” mottóval rendezik meg szeptember 14-22. között a XVIII. Ars Sacra Fesztivált, amelyhez a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, a helyi római katolikus egyházközség, valamint a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is csatlakozott az önkormányzat támogatásával. A fesztivál célja: felszínre hozni az európai kultúra zsidó-keresztény gyökereit, a kultúra mélyén nyugvó szakralitást, elősegítve a lelkek felemelkedését és spirituális egységét. A szakrális művészeteket felvonultató rendezvénysorozat keretében Jászfényszarun is tartalmas, lélekemelő programokkal várják az érdeklődőket. Szeptember 13-án, pénteken nyílt meg a Vallási ereklyék a családban című kiállítás a Régi Parókia Galériájában.

Az Ars Sacra Fesztivál keretében nyílt meg a Vallási ereklyék a családban című kiállítás Jászfényszarun. Kovács Béláné Pető Magdolna egy 1820-as katekizmust mutatott meg hírportálunknak

Fotó: Pesti József

Az Ars Sacra Fesztivál részeként megnyílt kiállítás október 25-ig látogatható

- A tárlaton látható gondosan őrzött vallási ereklyéket, köztük például régi imakönyveket, szentképeket, rózsafüzéreket, feszületeket, énekeskönyveket helyi családok ajánlották fel. Az egyik legrégebbi könyv, Flőry Klaudius apát úr 1820-ban megjelent Históriás katekizmusa, mely az ó és új testamentum történeteit tartalmazza – számolt be a kiállításról érdeklődésünkre Kovács Béláné Pető Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke. Hozzátette: sok tárgyat, képet, énekeskönyvet sikerült megmenteni mielőtt azok az enyészetté váltak volna. Példaként említette azt a vallási témájú vörösréz dombornyomatot, ami 1929-ben készült és valószínűleg egy hulladéknak szánt ajtótöredéken találták meg. Mint megtudtuk: kaptak egy különleges zarándokbotot és olyan feszületet is, mely egy villámcsapással sújtott házból származik 1956-ból. A kereszt sértetlenül maradt meg. Mindezeken túl fényképeket és textilszobrász alkotásokat is bemutatnak. A kiállítást dr. Farkas Kristóf Vince történész, a Jász Helytörténeti Kör elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Harangozó Imre néprajzkutató, az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület elnöke, akadémikus előadásában egyebek mellett egy jászfényszarui kéziratos énekeskönyv titkaiba avatta be a közönséget.