A leghíresebb és legsikeresebb a legidősebb testvér, Finta Sándor lett

A másik terem a legidősebb, egyben leghíresebb Finta testvér, Sándor munkásságának állít emléket.

– Finta Sándor volt az első szobrász, aki első világháborús köztéri műveket készített. A legkorábbi a hatvani emlékmű. Egy projektor segítségével ennek az avató ünnepségét is meg lehet tekinteni. Az első világháború után együtt alkotott testvéreivel, ám a Tanácsköztársaság idején elvették a műtermét, berágott és kiment Brazíliába. Az 1922-ben megrendezett Rio de Janeiró-i világkiállítás szobrász igazgatója volt. Sikert aratott a Rio de Janeiró-ban álló Erő című monumentális szobra, és indult a Megváltó Krisztus szobor elkészítésének pályázatán. A kiállításon látható a Sándor tervezte változat fotója is. Később New Yorkba költözött, ahol feleségével létrehozták a Finta Stúdiót, rendszeresen állítottak ki tárlatokon. Los Angelesben hunyt el 1958-ban – mesélte az igazgató.

Az információs oszlop segítségével interaktív módon, külön-külön is megismerhető a Finta testvérek munkássága.

Fotó: Mészáros János

A technológia is segít megismerni a Finta testvérek történetét

Finta Sándor íróként is ismert, A kisbojtár című regényét olvasókönyvvé nyilvánították. Ennek is emléket állít a kiállítás, úgy, QR-kód segítségével meg lehet hallgatni a regény egy részletét. Sőt, a tablókon szintén QR-kódok találhatóak, emellett az információs oszlop segítségével külön-külön is megismerhető a művészek munkássága. A tárlat részeként megtekinthetőek olyan szobrok is, melyeket eddig még nem láthatott a közönség.

A kiállítás keddtől péntekig reggel 9-től délig, illetve 14 órától 16 óráig, szombaton pedig délig látogatható.