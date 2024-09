Már a megnyitón is számos érdeklődőt vonzott a mezőtúri Tűvarázslók Foltvarró Baráti Kör által szervezett, nagyszabású kiállítás, mely A foltvarrástól a Quiltművészetig címet kapta.

A hétvégi Foltvarró Találkozó nyitányaként szemet gyönyörködtető tárlat nyílt a mezőtúri Tűvarázslók Foltvarró Baráti Kör szervezésében a közösségi házban

Forrás: Szűcs Dániel Mezőtúr Város polgármesterének hivatalos Facebook-oldala

A tárlaton a mezőtúri csoport mellett Felber Irén iparművész és a Tiszaföldvári Foltvarró Szakkör, valamint a -TÓL-IG nevű quiltművészeti csoport által készített alkotások is láthatóak.

A kiállítás egyben a hétvégi Foltvarró Találkozó az Alföld közepén című rendezvény kezdete is volt, melyre az ország számos pontjáról, mintegy 60 alkotó érkezett Mezőtúrra. A többnapos esemény a barátságok kialakítása és ápolása mellett lehetőséget teremtett a hasznos tapasztalatcserére is.