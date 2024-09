Tizenegyedik alkalommal rendezték meg szeptember 20. és 21. között a Ladány Napja programsorozatot, melynek egyik fontos közösségerősítő eleme idén is a főzőverseny volt.

Nem volt könnyű helyzetben a zsűri, a csapatok ugyanis finomabbnál finomabb sertéspörköltet készítettek a jászladányi főzőversenyen Fotó: Pesti József

A Szomszédok pörköltje nyerte az idei főzőversenyt

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján elsőként Bertalanné Drávucz Katalin polgármester köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, az elkövetkezendő években az infrastrukturális fejlesztések mellett továbbra is nagy figyelmet szentelnek a közösségek fejlesztésére és építésére. Ehhez kapcsolódva az összefogás erejéről osztotta meg gondolatait Pócs János országgyűlési képviselő. A szervezők ebben az évben is színes programokkal készültek a település ünnepére. Sokan megcsodálták a Kreatív Kézimunka Klub alkotásait, Bíró Balázs fotóit, valamint Tajti Erzsébet a „Jelenlévő múlt a jász viseletekben” című kiállítását a művelődési házban. Jól sikerült a pálinkamustra és a sertéspörkölt főzőverseny is. Húsz csapat közül a Szomszédok fakanálforgatói bizonyultak a legjobbnak. A helyi fellépők mellett a nap folyamán fellépett többek között Csocsesz, Oszvald Marika, Tabáni István és a TNT.