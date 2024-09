A Kárpát-medencei hun korszak jellemző leletei a cikádát, azaz kabócát ábrázoló ruhakapcsoló tűk, melyek egyik példányát Mezei Róbert találta meg Jászágó közelében, az Ágó patak partján – ismertette közösségi oldalán a Jász Múzeum. A különleges fibula rengeteg rejtélyt őriz a múltból.

Egy különleges cikáda fibula lett a 34. hét műtárgya a Jász Múzeum virtuális bemutatóján

Fotó: Jász Múzeum facebook oldala

Az Ágó patak partján került elő a hon kori cikáda fibula

Tudatták azt is, hogy a cikáda fibulák divatja a Fekete-tenger északi partjáról indult hódító útjára és a népvándorlás idején, az ötödik században terjedt el vidékünkön is. A kabóca alakú ruhakapcsoló tű nem sok mindent árul el egykori viselőjéről, de a korábbi ásatások alapján elmondható, hogy főként nők viselték ruhájuk összefogására. Az értékes kincsről egy fotó is látható a Jász Múzeum közösségi oldalán.