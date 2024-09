Mint azt korábban megírtuk, „Mindannyiunké a tér” mottóval rendezik meg szeptember 16. és 22. között az Európai Mobilitási Hét programsorozatot, amelyhez Jászberény is csatlakozott. Ismeretterjesztő előadások, képregény és Lego kiállítás, koncert, bringás reggel is autómentes nap is színesíti a rendezvényt.

A fiatalok érdeklődve vették szemügyre a képregényeket és a Lego figurákat a jászberényi kiállításon

Fotó: Pesti József

Októberben rendezik meg az első Jászberényi Képregény és Játék Börzét

Hétfőn a Bogárháton csapat Mentsük meg a földet! Című interaktív előadásával és meséjével indult a helyi közlekedési-környezetvédelmi kampány. Bársony Bálint és zenekara, a Magyar Rhapsody Projekt szeptember 17-én adott koncertet, melyen ősi zenei utazásra kalauzolta el a közönséget. A programsorozat folytatása szintén izgalmasnak ígérkezett. Szerdán ugyanis Képregény és Lego kiállítást, vásárt rendeztek az Ifjúsági Házban. Szabó Miklós szervező, gyűjtő előadásában a képregény történetébe avatta be a fiatalokat. Az eseményen megtudtuk, hogy az első Jászberényi Képregény és Játék Börzét október 27-én, vasárnap 10 órától 17 óráig rendezik meg az Ifjúsági Házban. Több ezer magyar és angol nyelvű képregény mellett többek között manga, sci-fi, horror könyveket, Lego játékokat, Marvel, DC figurákat és Anime kézműves ereklyéket mutatnak be. A rendezvény ingyenes lesz.