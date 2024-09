Csak a Damjanich János Múzeum egy egész napra való látványosságot, épület- és tárlatvezetés kínált, de a Nyitott műhely részeként még a restaurátorok mindennapjaiba is betekinthettek a látogatók, és betekinthetnek hírportálunk látogatói is képgalériánk és videónk segítségével, ráadásként pedig egy plusz képgalériát is mutatunk a légoltalmi óvóhelyen berendezett izgalmas kiállításról!

Ami pedig a legjobb az egészben: vasárnap is folytatható a szolnoki „kulTúra”!