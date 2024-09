– Ahogy a látogatók fogalmaztak, egy olyan, magasabb kultúrát képviselünk, ami eddig ilyen formában nem volt a faluban, de a térségben sem. A település melléállt az elképzeléseimnek, mindenben támogattak, és úgy látom, sikerült felpezsdíteni Tiszaderzs kulturális életét. Jó érzés volt tapasztalni, hogy a Tisza-tó körül nyaralók is eljöttek a programokra, a szállásadók is tudták ajánlani vendégeiknek a hétről-hétre megvalósuló rendezvényeket. A Magőrlőbe való programok száma szinte kimeríthetetlen, már most konkrét elképzeléseim vannak a harmadik évadról.