Minden eddiginél interaktívabbnak ígérkezik az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja, melyet szeptember 30-a és november 10-e között rendeznek országszerte. Szolnokon a Damjanich János Múzeum már gőzerővel készül a többhetes eseményre, az intézményben október 12-én kezdődnek a fesztivál programjai. Ezeket mutatta be keddi sajtótájékoztatóján a múzeum.

Idén a gasztronómia köré épül a Múzeumok Őszi Fesztiválja témaköre. A Damjanich János Múzeum már gőzerővel készül az eseményre, a programokat dr. Horváth László múzeumigazgató és Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógus ismertette

Fotó: Molnár-Révész Erika

Mit ettek-ittak egykor? Ezt is bemutatja majd a Múzeumok Őszi Fesztiválja Szolnokon

– Szinte minden évben van valamilyen központi tematika, idén a Múzeumok Őszi Fesztiválja Minőségét Megőrzi címmel zajlik majd, és a gasztronómia köré épül. Színes, „jóízű”, sokféle programmal készülünk, előadásokkal, ételkóstolásokkal. Az események több helyszínen zajlanak majd, itt, a Kossuth téri épületünkben és a Szolnoki Galériában – mondta a tájékoztatón dr. Horváth László múzeumigazgató. Mint azt Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógus hangsúlyozta, a szervezők célja az volt az idei programsorozattal, hogy múzeumok szórakoztató, könnyen fogyasztható módon mutassák be a gyűjteményüket, műtárgyaikat, kutatási eredményeiket, múzeumpedagógiai újításaikat.

Az izgalmas előadások mellett ételkóstolók teszik még színesebbé a programot

– Mi is igyekeztünk mindent belesűríteni ebbe az őszi programsorozatba. Október 12-én kezdődik nálunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja, a Világtájak Zamata nevű programsorozatunkkal, mely idén Törökországba látogat el, Gasztrohatások címmel. Dr. Bartha Júlia orientalista, etnográfus Táplálkozási kultúránk török öröksége címmel tart egy nagyon érdekes előadást, mely egy képzeletbeli ízutazásra hív, de valódi étel-és italkóstolóval, autentikus zene és tánc is várja majd a látogatókat – mondta a szakember. Mint azt felsorolta, október 16-án Zay Orsolya régész segítségével a középkor konyháiba lehet ellátogatni, arról is fellebben a fátyol, mit jelentett a fekete leves, mivel ehettek Mátyás király udvarában. Mint elhangzott, a Múzeumok Őszi Fesztiválján összesen öt izgalmas előadás várja a múzeumban a látogatókat, két eseményre pedig a Szolnoki Galériában kerül sor.