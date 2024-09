Kádár János elégedetten nézett végig a Hősök terén 1957. május 1-jén. Tetszett neki, amit látott: a téren vörös zászlók erdeje alatt több százezer magyar gyűlt össze megünnepelni a „proletár nemzetköziség” napját. Az „ő magyarjai” voltak ezek. Azok, akik kilátogattak a majálisra, legitimálva az új rendet, és végérvényesen lezárva az ’56-os „ellenforradalmat”. Ugyanezen a napon egy rövid, de drámai hír jelent meg az újságban, amely hír pontot tett egy monumentális, korokon átívelő történetre. A Neandervölgyiek legyőzettek, bár ez még nem biztos.

Ami biztos, hogy eképp ér véget Darvasi László fenti címen megjelent regénye. Hogy a történet vége is ez lesz-e, az azért kérdőjeles, mert a szerző már töpreng a folytatáson. És hangsúlyozza is, hogy a Neandervölgyiek című regényét nem fejezte be, „csak” felfüggesztette. Erre pedig azért volt szükség, mert a történet már így is három kötetet, 1700 oldalt tesz ki, ami már-már túl van a kiadó, a szerkesztő és az olvasó tűréshatárán.

Grandiózus történelmi regény született

– Annyit tudtam, hogy nagy lesz, sok lesz, bonyolult lesz – mondta el a 2024-ben kiadott műről annak szerzője kedden, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban tartott könyvbemutatón. Mindezt azért gondolta így, mert szerinte tévedés, hogy a hosszú regényeknek leáldozott volna. Az emberek szerinte keresik a nagy történeteket, mert tudni szeretnék, „hogy van egyben egy egész”. – Egy regény, még egy rossz regény is, ennek az illúzióját kelti – mondta.

A Neandervölgyiek története 1908-ban indul, négy-öt szálon futva, rengeteg szereplővel hömpölyög át az történelmi korszakokon. Megalkotásához úgy fogott a szerző, mint egy nyomozó a bűntény felderítéséhez: papírcetlikre felírta a szereplőket, majd „egyik kezét ceruzaként, másikat radírként használva” elkezdte kitölteni a történetet. Ehhez közel tíz éve, 2015-ben fogott hozzá. – Ez nem is olyan sok idő – tette hozzá.

Az író kiemelte, egy ilyen történelmi mű megalkotása felér egy egyetem elvégzésével. Hiszen hogy hitelessé váljon, ahhoz kronológiát kell szerkeszteni, ismerni kell az adott időszakok kultúrtörténetét, ruházati szokásait, nyelvezetét. Darvasi szerint utóbbi volt a legnehezebb, mert az koronként változott. Ezért történelmi regényei írásakor – amelyből nem egy született már – rendszerint kisebb könyvtárat halmoz fel íróasztalánál.