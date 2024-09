Több hasonló programot gyúrtak össze Rákóczifalván. Az elmúlt hét minden napján egy-egy nyomravezető versikével, néhány sorral hívták könyvkerésére a lelkes „nyomozókat”.

A szalmabála mackó is őrzött egy könyvet

Forrás: Varsány Közösségi Ház Facebook-oldala



– Szerveztünk már olyat, aminek az volt a neve, hogy Kísérj haza egy könyvet! Akkor az elrejtett könyveket vissza is kellett hozni a könyvtárba. Ez most inkább az adventi ablakvadászatunkra hasonlított, amikor is megjelölt pontokat kell megkeresni a városban, és egy fotót készíteni róla, amit a Varsány Közösségi Ház Facebook-oldalára vártunk – mondta Pinczésné Császi Eszter, könyvtári munkatárs. A tapasztalatok szerint a gyermekes családok indultak könyvkeresésre.

A kezdeményezéssel a céljuk, hogy a könyvtár működéséről minél többen tudomást szerezzenek. A számos általuk szervezett program során egyébként a különböző korosztályok megismerhetik, hogyan zajlik az élet az intézmény falai között. Közel egy éve indították el a Tipegő kuckót, ahová a város legifjabb lakóit várják szüleikkel egy mondókázós délelőttre.