Egy időszakot leszámítva szinte minden korban lakták a várost

– Na, ezt vártuk, mert korábban ezt feltételeztük! A mostani közelében lehetett a középkori vár vízikapuja is, s ez alatt találhattuk meg a Tisza partjánál az egykori kikötőt. Illetve az is bizonyossá vált, hogy Szolnokot a Zagyva torkolata közelében, a tatárjárás utáni hosszabb időszakon kívül minden korban lakták. Épp a védettsége miatt, vagy éppen a kereskedelmi csomópontja miatt települtek ide törzsek, nemzetségek, népek. S ha Attila sírját nem találtuk még meg, ugyan nem is kerestük eddig, de Zounok, Zolnok, Solnock, Zolnok, vagy amiként Szolnok korabeli említésekor írásban más-más formában megjelent, e lakott helynek a múltja most látványosabban is felszínre került – foglalta össze a péntek délelőtt régészeti leletmentő munkáját Kertész Róbert.

– Bingó!” – tette hozzá Kovács Péter...